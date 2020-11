Lançamentos de panetone para o Natal 2020

Falta pouco para o Natal e eles já estão ali, recheando as prateleiras dos supermercados. Seja de frutas ou de chocolate, o que importa é que o panetone tem sabor de final de ano e não pode faltar na ceia.

Para 2020, as marcas trazem grandes novidades em seus lançamentos. Grande sensação do ano, o panetone salgado promete ser uma boa até para o café da manhã, acompanhado de manteiga. Doce de leite, nozes e laranja com chocolate também são sabores que vão fazer sucesso neste Natal. Para quem gosta de inovar, tem até panetone inspirado na sobremesa Banoffee – torta inglesa feita de bananas, creme e caramelo.

Confira abaixo os principais lançamentos de panettone para o Natal 2020:

1) Abbraccio – Panettone Salgado de Cerveja | R$ 29,00

Panettone traz a cerveja Stella Artois na massa, combinado com parmesão e um mix de temperos exclusivos do Abbraccio. Vendido nos restaurantes do Abbraccio ou via delivery, a partir do dia 01/12

2) Bauducco – Chocottone Bites | a partir de R$ 9,99

Pedaços de Chocottone cobertos com chocolate ao leite.

3) Chocolates Brasil Cacau – Panettone Delírios de Pavê | R$ 69,90

Panettone com gotas de chocolate ao leite, com recheio sabor brigadeiro e recheio de chocolate branco, coberto com chocolate ao leite por inteiro e decorado com pedaços de biscoito doce cobertos com chocolate ao leite.

4) Amor aos Pedaços – Panettone Mestre Cuca Bicho de Pé | R$ 84,00

5) Havanna – Panettone de Nozes e Dulce de Leche | a partir de R$ 84,90

6) Nutty Bavarian – Doce de Leite recheado com Nuts Glaceadas | R$ 69,00

Recheado com amêndoas, amendoins, castanhas de caju e nozes pecã.

7) Lindt – Panettone de Laranja Siciliana e Chocolate Amargo | R$ 99,90

Continua após a publicidade

8) Nestlé – Panettone Recheio Cremoso Alpino | a partir de R$ 26,99

9) Panco – Panettone Banoffee | a partir de R$ 18,99

Combinação de recheio de doce de leite cremoso e cubos de bananada.

10) Kopenhagen – Panettone Língua de Gato Exagero | R$ 139,90

Embalagem especial de 1,5kg. Recheio de chocolate ao leite, coberto com chocolate ao leite e decorado com língua de gato com recheio tradicional e medalhão de chocolate ao leite língua de gato.

11) Pati Piva – Panettone gotas coberto de chocolate com granulado belga | R$ 109,00

Recheado de gotas de chocolate, coberto por chocolate ao leite e chocolate branco, com uma decoração de granulado belga.

12) Cacau Show – Panettone Premium LaNut Mezzo | a partir de R$ 74,90

Panettone tradicional com avelã, recheio de chocolate ao leite LaNut e chocolate branco LaNut, coberto com chocolate ao leite e decorado com chocolate intenso.

13) Ofner – Panettone Brigadeiro Pistache | R$ 109,00

Panettone com massa de fermentação natural e pistache, recheado com brigadeiro de pistache, coberto com chocolate branco e pistache.

14) Bauducco Panettone Salgado | a partir de R$ 14,99

Pode ser acompanhado de manteiga, requeijão, queijos e outros acompanhamentos.

15) Panettone Seven Boys Churros | a partir de R$ 18,15

Em tempos de isolamento, não se cobre tanto a ser produtiva: