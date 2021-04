BBB 21: veja 7 receitas deliciosas com fígado, moela e rabada

Você já imaginou o que faria se tivesse os mesmos ingredientes que os participantes do Big Brother Brasil (BBB) têm para cozinhar na xepa?

Se você não sabe do que estamos falando, a cada semana os participantes do reality podem comprar certos alimentos, de acordo com a quantia disponível e o preço dos produtos à venda.

Diferente do luxo de quem está na turma do “vip”, o grupo que está na “xepa” tem uma oferta reduzida, por isso as carnes costumam ser fígado, rabada, moela e miúdo.

Quem acompanha o programa sabe que, vire e mexe, os brothers protagonizam conflitos por conta dos alimentos e o modo de preparo deles. Já que não podemos ajudá-los, separamos para você receitas com essas carnes. A ideia é economizar nas compras de casa, inovar na cozinha e garantir refeições saborosas. Confira!

Rabada

Fígado Frito com Batata

Farofa com fígado

Arroz com iscas de fígado

Tirinhas de fígado

Arroz de panela de pressão com moela e legumes

Fricassê de miúdos