Chef ensina receita de steak tartar e suflê

No Votre, restaurante francês em Pinheiros, São Paulo, traz no menu as receitas elaboradas pelo chef Francisco Farah, e executadas pela sous chef Gilda Guimarães. São preparos clássicos que nos transportam direto para o clima descontraído de uma verdadeira brasserie.

De entradinha, servido com crocantes batatas fritas e uma salada bem temperada, o steak tartar é a pedida certa para abrir o apetite. Já para adoçar o paladar, o suflê de chocolate tem interior cremoso e é servido com sorvete de baunilha feito na casa.

Para CLAUDIA, os chefs contam mais desse menu imperdível e dão detalhes de suas trajetórias. E a seguir, Chico Farah ensina o passo a passo para reproduzir as receitas em casa:

Continua após a publicidade

Receita de steak tartar

Feito na ponta da faca, a receita desse steak tartar capricha no tempero. O chef ainda dá dicas no preparo da batata frita – confira aqui.

Receita de suflê de chocolate

Impossível resistir a um suflê de chocolate bem feito. O chef ensina o passo a passo para acertar nessa sobremesa que deixa qualquer refeição mais especial – veja aqui.

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.