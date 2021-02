8 itens inspirados na decoração do BBB21 para ter na sua casa

A decoração da casa Big Brother Brasil 21 foge do minimalismo e ousa na combinação de cores, o que pode deixar o dia a dia no ambiente um tanto quanto pesado. Porém, já percebemos que momentos de tranquilidade não são o forte do reality mesmo. Nas primeiras edições do BBB, a casa até seguia um estilo mais sóbrio e frio, mas os quartos temáticos e as paredes coloridas da sala e cozinha foram se transformando a cada temporada.

Depois de torcer o nariz pela poluição visual, quem nunca se viu desejando a mesa giratória da cozinha ou o sofá da área externa para ter dentro da sua casa? Os itens desta edição do reality podem servir de inspiração para a decoração do seu lar, principalmente para quem busca mais leveza e diversão.

De torneira à penteadeira, veja 8 opções inspiradas na decoração da casa do BBB21 para você ter na sua sala, quarto, cozinha e área externa.

1 – Luminária articulada de mesa Pixar | La Caza Store | R$109,90 (compre aqui)

2 – Almofada |Casa Riachuelo | R$79,90 (compre aqui)

3 – Torneira slim tube dourada fosca | Americanas | R$211,49 (compre aqui)

4 – Mochila moove BBB 21 | Gocase | R$299 (compre aqui)

5 – Mesa de centro de vidro | Tok & Stock | R$1.149,98 (compre aqui)

6 – Puff de corino bege | Siena Móveis | R$217,38 (compre aqui)

7 – Talk cadeira| Tok & Stock | R$129,99 (compre aqui)

8 – Penteadeira camarim retrô com espelho, led, porta objetos e banqueta nevada branco | Potente |R$1.227,51 (compre aqui)

