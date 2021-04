Após discussão no BBB, filha da cantora Pocah sofre ataque racista

O BBB 21 gerou mais um caso de racismo, mas desta vez fora da casa. Após uma discussão entre Juliette e Pocah por conta da formação do paredão, a filha da cantora foi alvo de agressões racistas nas redes sociais.

Vitória, que tem apenas 5 anos de idade e é negra, foi vítima de ofensas inaceitáveis praticadas pelas torcidas de outros confinados.

“É louco pensar que essas mensagens, direcionadas a uma criança de 5 anos, são motivadas exclusivamente porque a mãe dela resolveu… votar em um jogo de votação, né? O que está acontecendo no mundo? O que está acontecendo com as pessoas? Somos realmente da mesma espécie?”, apontou o perfil de Pocah.

No comunicado, a legenda ainda relaciona a gravidade das ofensas dentro de um contexto de entretenimento. “Um crime sendo cometido sob os nossos olhos por contrariar os gostos de um público de reality show.” Segundo o perfil, medidas legais serão tomadas por conta do caso.

Na mesma rede social, os administradores da maquiadora e advogada Juliette também manifestaram repúdio pelas agressões verbais. “Nossa mensagem é sobretudo para dizer que repudiamos qualquer ataque, e crime, à Vitória e à família de qualquer participante”, escreveram.

Quando o participante João Pedrosa sofreu racismo por conta do seu cabelo, Pocah comentou com os brothers e as sisters que já tinha passado por episódios parecidos com a filha. Na ocasião, ela lembrou que a menina chegou a dizer que não gostava do cabelo, o que a motivou a cuidar ainda mais da relação da filha com a própria estética negra.

Entenda a discussão

O desentendimento entre as duas aconteceu na noite de domingo (18) após a cantora ter dado um de seus votos para Juliette. Pocah tentou conversar com a colega de confinamento, que não deu abertura.

A cantora explicou que a paraibana já havia votado anteriormente nela, o que amenizaria esse último voto. Nesta segunda-feira (19), elas tentaram se resolver novamente, mas sem sucesso.