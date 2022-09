Do tradicional à versão com abóbora: receitas para o Dia do Brigadeiro

Celebrado em 10 de setembro, o Dia do Brigadeiro marca a comemoração desse quitute símbolo da gastronomia brasileira. De presença obrigatória em aniversários, o brigadeiro enrolado é sinônimo de celebração. Afinal, uma festa sem brigadeiro não está completa! Já a versão molinha, para comer de colher, é uma sobremesa que instantaneamente nos remete à sensação de conforto.

O que não pode faltar na data é certamente a comemoração com uma receita especial, seja de um tradicional brigadeiro enroladinho com granulado ou até uma versão bem brasileira, com ingredientes como abóbora e até capim-santo. Vale ainda celebrar com receitas veganas e zero açúcar – tem receita para todos os gostos e necessidades! Confira a seguir:

A receita da chef Renata Vanzetto vai deixar seu dia mais doce! Veja aqui.

Uma receita imperdível com sabores de infância, veja como fazer.

Chocolate, castanha-do-pará e capim-santo formam esse trio prático e saboroso! Veja aqui.

Com poucos ingredientes, essa receita vegana é feita com leite de coco – veja aqui.

Uma receita saudável e perfeita para matar a vontade de doce. Confira o passo a passo.

Uma receita de poucos ingredientes e refrescante da chef Morena Leite – veja aqui.

Brigadeiro profissional de chocolate ao leite

Tempo de preparo: 2 horas

Rendimento: 30 unidades

Ingredientes

1 lata de leite condensado

100g de creme de leite sem soro

15g de chocolate em pó 33%

10g de glucose

5g de sorbitol

5g de açúcar líquido invertido

75g de chocolate ao leite 35%

200g de chocolate ao leite granulado

Manteiga para untar as mãos

Modo de preparo

Misture na panela o leite condensado, creme de leite, o chocolate em pó, o chocolate, a glucose, o sorbitol e o açúcar líquido invertido. Leve ao fogo médio. Quando estiver morno e a mistura bem líquida, adicione o chocolate ao leite. Cozinhe em fogo médio, sempre mexendo, tomando cuidado com as bordas. O tempo médio de preparo é de 10 a 20 minutos cozinhando. A temperatura que deve atingir é de 90°C para o ponto de enrolar. Quando estiver pronto, remova do fogo e despeje em um recipiente plano. Cubra com filme plástico em contato com a superfície para que não forme nata. Deixe esfriar por completo. Uma vez resfriado, remova da geladeira e separe porções de 20/25g de brigadeiro e com a mão untada enrole e passe no granulado. *Receita cedida por Harald

Brigadeiro gourmet zero açúcar

Tempo de preparo: 2 horas

Rendimento: 30 unidades

Ingredientes

Para o leite condensado zero açúcar

120 g de leite em pó

120 ml de água fervente

2 colheres (sopa) de adoçante culinário (eritritol ou xilitol)

25 g de manteiga gelada

Para o brigadeiro

1 receita de leite condensado zero açúcar

25 g de manteiga

100 g de creme de leite

120 g de chocolate zero açúcar ao leite

Chocolate zero açúcar ao leite ralado para enrolar

Modo de preparo

Prepare o leite condensado Bata todos os ingredientes no liquidificador por 2 a 3 minutos. Prepare o brigadeiro Leve o leite condensado, a manteiga e o creme de leite ao fogo médio e mexa até ferver. Adicione o chocolate zero açúcar ao leite e continue mexendo até soltar do fundo da panela, aproximadamente 3 minutos. Desligue o fogo, mexa bem e despeje em um recipiente. Cubra com um plástico encostando no brigadeiro e deixe esfriar em temperatura ambiente. Depois de frio, faça bolinhas e passe em chocolate zero açúcar ao leite ralado. Se preferir, finalize passando o brigadeiro em outras coberturas como amêndoa laminada, pistache picado ou coco ralado. *Receita cedida por Harald

Brigadeiro vegano

Ingredientes

1 ½ xícara de inhame cozido

½ xícara de açúcar de coco

½ xícara de água

1 pitada de sal

1 colher (sopa) de manteiga de coco

1 xícara de chocolate 60 a 70% vegano

Suco de ½ limão

Modo de preparo

Em um liquidificador adicione o inhame cozido, açúcar, água e uma pitada de sal. Bata bem até obter uma textura lisa e uniforme. Em uma panela, adicione a manteiga, o creme batido no liquidificador, as gotas de chocolate e o suco de limão. Mexa bem e deixe reduzir por aproximadamente 10 min (após levantar fervura), sempre mexendo. Desligue o fogo, transfira a massa para um prato e deixe na geladeira por pelo menos 2 horas para endurecer, de preferência coberto com um plástico filme. Após esse período, unte a mão com óleo de coco sem sabor, pegue uma porção com a colher e forme bolinhas. Cubra com chocolate granulado e coloque nas forminhas. Armazene na geladeira até o momento de servir. *Receita cedida por Ive Luz, do canal VegTube