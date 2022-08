Mousse, brigadeiro e mais: receitas de sobremesas veganas para se deliciar

MOUSSE DE MARACUJÁ VEGANO

Ingredientes

1 xícara de castanha-de-caju demolhada

1 xícara de tofu firme drenado

¼ xícara de óleo de coco sem sabor

1 xícara de suco de maracujá concentrado

½ xícara de açúcar demerara

1 pitada de sal

2 xícara de aquafaba em neve (substituto vegano das claras)

Modo de Preparo

Em um liquidificador coloque a castanha de caju, o tofu bem espremido com um coador de voal (para ficar o mais sequinho possível), o óleo de coco, suco de maracujá concentrado, açúcar e a pitada de sal. Bata bem todos esses ingredientes até obter uma textura lisa e uniforme (aproximadamente 5 minutos batendo). Transfira o creme para uma tigela e acrescente a aquafaba em neve, mexendo lentamente para todos os ingredientes incorporarem. Transfira para um travessa e leve para geladeira por pelo menos 3 horas para ficar bem firme. Antes de servir, decore com uma calda de maracujá. Sirva gelado.

BRIGADEIRO VEGANO

Ingredientes

1 ½ xícara de inhame cozido

½ xícara de açúcar de coco

½ xícara de água

1 pitada de sal

1 colher (sopa) de manteiga de coco

1 xícara de chocolate 60 a 70% vegano

Suco de ½ limão

Modo de preparo

Em um liquidificador adicione o inhame cozido, açúcar, água e uma pitada de sal. Bata bem até obter uma textura lisa e uniforme. Em uma panela, adicione a manteiga, o creme batido no liquidificador, as gotas de chocolate e o suco de limão. Mexa bem e deixe reduzir por aproximadamente 10 min (após levantar fervura), sempre mexendo. Desligue o fogo, transfira a massa para um prato e deixe na geladeira por pelo menos 2 horas para endurecer, de preferência coberto com um plástico filme. Após esse período, unte a mão com óleo de coco sem sabor, pegue uma porção com a colher e forme bolinhas. Cubra com chocolate granulado e coloque nas forminhas. Armazene na geladeira até o momento de servir.

CANJICA

Ingredientes

1 xíc de canjica

1 litro de água

4 cravos da índia

1 pau de canela

1 xíc de leite vegetal

1 garrafinha 200ml de leite de coco concentrado

¼ xíc de açúcar cristal ( ou demerara)

1 pitada de sal

Raspas de 1 laranja

Modo de preparo

Numa tigela, coloque a canjica e cubra com 3 xícaras de água. Tampe com um prato e deixe de molho por 12 horas. Após o demolho, descarte a água e transfira a canjica para a panela de pressão, acrescente 1 litro de água. Leve ao fogo, com a panela tampada e quando pegar pressão, abaixe o fogo e deixe cozinhar por 40 minutos. Deixe sair toda a pressão da panela, abra a tampa e adicione o leite vegetal, o leite de coco concentrado, o açúcar, canela, os cravos e a pitada de sal. Volte a panela sem a tampa ao fogo médio. Assim que ferver, abaixe o fogo e deixe cozinhar por cerca de 10 minutos, ou até o caldo engrossar levemente. Retire do fogo e transfira a canjica para uma tigela, polvilhe com as raspas de laranja e sirva a seguir.