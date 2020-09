Trio de brigadeiros brasileiros

Modo de preparo

Brigadeiro de Chocolate

1 lata de leite condensado

2 colheres de cacau em pó (ou 50 gramas de chocolate meio amargo em barra)

1 colher (sopa) de azeite de castanha-do-pará (ou de manteiga sem sal) *opcional

50 mililitros de creme de leite fresco

Em uma panela em fogo baixo, dissolver o chocolate em pó (ou derreter o em barra) com creme de leite. Juntar o leite condensado e mexer em fogo brando até engrossar e soltar do fundo da panela.

Brigadeiro de Castanha do Pará

1 lata de leite condensado

100 gramas de castanha-do-pará triturada

1 colher de azeite de castanha-do-pará

50 mililitros de creme de leite fresco

Numa panela, levar todos os ingredientes em fogo baixo e mexer sempre em fogo baixo até engrossar e dar ponto de brigadeiro.

Brigadeiro de Capim Santo

200 gramas de capim-santo

200 mililitros de leite

1 lata de leite condensado

Bata o capim-santo com o leite no liquidificador e passe por uma peneira para coar. Transfira para uma panela, junte o leite condensado e cozinhe em fogo baixo, mexendo sem parar, até soltar do fundo da panela.

*Receitas da chef Morena Leite (Restaurante Capim Santo)