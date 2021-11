Brigadeiro mole de amendoim

Modo de preparo

Prepare o brigadeiro Em uma panela em fogo desligado, misture o leite de coco e o amido de milho até retirar todos os grumos. Ligue em fogo médio e acrescente os outros ingredientes, mexa com um fouet ou espátula de silicone sem parar até dar o ponto de brigadeiro mole, desgrudando do fundo da panela. Distribua em potinhos e deixe na geladeira por 2 horas. Retire e mexa vigorosamente para chegar numa textura cremosa. Reserve.

Prepare o crocante Em uma frigideira, misture o xerém de amendoim e o açúcar refinado em fogo baixo até caramelizar. Despeje a mistura em um prato raso fazendo uma barra do caramelo. Deixe esfriar por 1 hora em temperatura ambiente. Quebre o crocante no tamanho desejado e sirva por cima do brigadeiro.

*Receita da chef Carla Francine, do Espaço Utomi (veja mais receitas)