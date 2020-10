Brigadeiro de abóbora

Modo de preparo

300 gramas de abóbora japonesa sem casca

1/2 xícara de leite

1 lata de leite condensado

1 colher (sopa) de manteiga sem sal

Açúcar cristal para finalizar

Corte a abóbora em cubos de 2 centímetros e envolva-os em papel-alumínio. Em uma assadeira, leve ao forno preaquecido a 200ºC por 25 minutos ou até que estejam macios. Em uma tigela, com um mixer de mão, ou no liquidificador, bata a abóbora assada com o leite até obter um purê liso. Transfira para uma panela, junte o leite condensado e a manteiga e misture. Cozinhe em fogo médio, mexendo sempre, até soltar do fundo da panela, atingindo o ponto de brigadeiro. Deixe esfriar em temperatura ambiente e leve à geladeira por pelo menos duas horas. Com as mãos untadas, enrole porções da massa em forma de bolinhas e, em um prato, passe-as no açúcar cristal. Se preferir, sirva em forminhas de papel.

*Receita da chef Ana Luiza Trajano (Doces brasileiros com sabor de festa pelas mãos da chef Ana Luiza Trajano)