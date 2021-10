12 receitas de delícias para comemorar o Dia da Sobremesa

Atualizado em 7 out 2021, 17h33 - Publicado em 7 out 2021, 17h00

Por Da Redação Atualizado em 7 out 2021, 17h33 - Publicado em 7 out 2021, 17h00

O Dia Nacional da Sobremesa, 9 de outubro, é uma data a ser celebrada! Afinal, através dos doces é possível conhecer mais sobre as tradições de uma cultura de um país, além do que, as receitas açucaradas são ótimas representantes de tradições passadas de geração em geração.

Brigadeiro, beijinho, doce de abóbora, pudim, bolo de rolo e goiabada são alguns dos doces que fazem parte da vida dos brasileiros, além de responsáveis por adoçar nossos dias. Vale ainda comemorar com muito chocolate, biscoitos e sobremesas mais elaboradas!

Se você é daqueles que saboreia o prato principal já pensando na sobremesa, então confira abaixo opções de receitas para celebrar a data com muita doçura!

Com pão de ló, creme, chantili e frutas vermelhas, essa trifle é perfeita para ocasiões especiais.

Que tal variar o sabor do pudim? Esse de tapioca vai conquistar seu paladar!

Precisando de uma sobremesa para impressionar à mesa? Essa é a receita certa!

Como não amar suspiro? A chef Ana Luiza Trajano ensina os truques para fazer o doce sem errar no ponto.

Belíssima na apresentação e irresistível no sabor! Faça essa torta com poucos ingredientes.

Continua após a publicidade

Procurando uma sobremesa vegana? Esse brownie de textura cremosa é imperdível.

De sabores delicados, essa receita libanesa de Giovanna Cury leva poucos ingredientes.

Aprenda a fazer o clássico e delicado bolinho francês com a receita da chef Vanessa Trefois.

Uma casquinha de chocolate, com calda e frutas vermelhas não tem como não ser incrível!

Um clássico que já conquista pelo visual! Essa torta ganha ainda mais destaque com a calda de brilho.

Receita da culinarista Amanda Vasconcelos, do Acre, leva ingredientes que fazem jus ao nome!

De textura leve e fofinha, essa maria-mole é uma ótima opção de sobremesa prática!