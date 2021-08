Receitas de família para um café da tarde delicioso ou lanche leve

Continua após a publicidade

história contada a seguir quase não aconteceu, mas o destino se encarregou de sua função e fez com que Vanessa Trefois acordasse um dia e se perguntasse “O que estou fazendo da vida?” para, em seguida, deixar a carreira de design de interiores e perseguir sua trajetória na gastronomia.

Hoje, olhando pra trás, faz absolutamente todo sentido. Desde criança, suas memórias em família sempre envolveram restaurantes, viagens e comida. Seu pai, Jacques, um executivo fascinado pela arte da gastronomia, fazia questão de levar os filhos com ele pelo mundo e apresentar sabores diferentes. Depois da refeição, costumava apresentá-los à cozinha do local. E foi assim que Vanessa conheceu seu futuro.

Enquanto tinha com Jacques a visão profissional – a influência dele na área é tão grande que foi o responsável por destacar a culinária espanhola mais recentemente no Brasil e também por trazer o vinho biodinâmico para cá –, com a mãe ela entendia o valor afetivo de uma refeição. Assim, Vanessa aprendeu a misturar técnica e carinho em seus pratos.

Depois de 10 anos em cozinhas na Itália, Espanha, França e até no Japão, ela retornou ao Brasil, onde abriu uma marca de chocolates, a Amai. “Mas eu sou muito dinâmica, não consigo ficar muito tempo sem inventar algo”, diz a agitada e animada paulistana de 44 anos.

Ela passou a fazer bolos infantis e depois criou o Cozinha Trefois (@cozinhatrefois), onde vende tortas belíssimas, artesanais e com decoração delicada, cestas e bolos simples e extremamente saborosos. “Gosto desse processo pequeno, não me imagino com uma equipe. Valorizo a relação que tenho com minhas clientes, me envolvo tanto que as convido para tomar café aqui em casa mesmo sem conhecê-las”, conta rindo.

Recentemente, inventou mais um projeto. Incentivada pela mãe, decidiu finalmente colocar no papel suas receitas. Comprou três cadernos com capas bordadas e escreveu para as filhas e a sobrinha ingredientes e passo a passo de pratos simbólicos. Porém, ela não se limitou às suas criações. Conversando com os pais e o irmão, lembrou-se das receitas que contam a história da família.

“Deu trabalho, porque fiz à mão, mas valeu a pena. Vai ser uma baita recordação para elas”, diz. Claro que é improvável que Vanessa pare por aí. “Gostei tanto que talvez faça mais cópias e tenha oficialmente meu primeiro livro de receitas publicado”, adianta. Vale a pena ficar de olho, porque não tem uma invenção de Vanessa que não seja absolutamente deliciosa!

As delícias do Cozinha Trefois são produzidas na espaçosa e equipada cozinha que Vanessa (na página ao lado) tem em casa. Isso permite que ela esteja sempre perto das filhas, Alice, 9 anos, e Martina (de tiara), 8, e da mãe, Alice. As receitas feitas para CLAUDIA relembram a trajetória familiar e profissional da chef.

Da cozinha de Vanessa Trefois saem apenas os pratos que lhe despertam paixão – a maioria deles, aprendidos com a avó e a mãe. Durante a pandemia, ela teve a ideia de reunir essas receitas em um livro

Os tomates-cereja grelhados e servidos inteiros sobre a mussarela de búfala transformam o conceito óbvio de salada e criam um visual impactante

Durante muitos anos, enquanto trabalhava em cozinhas renomadas pelo mundo, Vanessa evitou ficar no setor de sobremesas. “Tinha a ver com evitar esse rótulo de que mulher é mais delicada, então fica nos doces”, conta. Foi com Jordi Roca, no premiado El Celler de Can Roca, que ela abriu uma exceção e mergulhou na confeitaria.

As memórias de infância de Vanessa Trefois envolvem restaurantes e comida. A gastronomia sempre foi paixão e cultura em sua casa, caminho que a levou a virar chef. Depois de anos viajando o mundo a trabalho, ela abre seu próprio negócio, inspirado pelo poder afetivo da comida.

