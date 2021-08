Modo de preparo

Em uma batedeira ou a mão, bata a manteiga com o açúcar até ficar uma massa homogênea e esbranquiçada. Acrescente os ovos e as raspas de limão e mexa. Por último, adicione a farinha e o fermento, misturando delicadamente.

Unte as formas e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 10 minutos ou até que esteja cozido. Reserve. Coloque o chocolate em uma tigela e derreta no micro-ondas ou em banho-maria. Banhe metade da madeleine e polvilhe a farinha de pistache. Disponha no papel-manteiga até o chocolate endurecer.