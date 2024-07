Conheça Betina Duarte, do ateliê Be Sweet, que fez o bolo da Maisa

O cheiro doce vindo do forno sempre esteve presente na vida de Betina Duarte, de 24 anos. Natural de São Paulo, a confeiteira via a mãe testar de tudo: “Eu nunca comprei bolo de aniversário, ela sempre fez para mim e para a minha irmã. Apesar dela ser professora, adorava vender para os conhecidos”.

Aos 14 anos, Betina deixou de olhar com os braços apoiados na bancada e passou a ajudar a matriarca a fazer cupcakes. Foi o início da Be Sweet, hoje sucesso no TikTok, que já fez o bolo de aniversário de Maisa.

O surgimento da ‘Be Sweet’

O ateliê de doces sob encomenda começou como um hobby para a adolescente, que sonhava em cursar marketing. À época, sua rotina se resumia em estudar-vender-cozinhar, levando suas criações para a escola. As encomendas esporádicas foram crescendo enquanto ela se aprimorava com entusiasmo.

“Aprendi tudo com a minha mãe, mas sou muito curiosa e, qualquer coisa que eu vejo, eu já procuro na internet.” Em 2017, começou a oferecer bolo naked, recebendo de duas a três encomendas por mês.

Quando acabou o colégio, ela ingressou no curso de Publicidade e Propaganda. “Ficou mais corrido, especialmente quando tive que fazer o estágio obrigatório”, comenta.

Antes mesmo do fim da graduação, em 2021, Betina resolveu abandonar o emprego e dar foco ao ateliê. Foi então que a marca começou a ganhar destaque nas redes sociais, além de incorporar mais duas pessoas na equipe e aprimorar seus conhecimentos em decoração retrô.

O crescimento do atelier de confeitaria

Hoje, a identidade visual da Be Sweet é descrita como a “pura cara da Betina”, ou seja, “vintage e gritante”. Para a empreendedora, a luz por trás do negócio está além da confeitaria, na participação de campanhas de grandes marcas, como Carmed e Tanqueray.

No começo deste ano, a confeiteira conquistou mais um sonho: saiu da antiga cozinha da mãe e alugou seu próprio espaço.

Seu projeto favorito até o momento é a mesa de doces para o aniversário de 22 anos da atriz e influenciadora Maisa, em maio. “Foi uma oportunidade incrível que eu jamais imaginei ter. E o melhor é que ela veio por indicação – e isso é tão Be Sweet”, diz, entre risadas.

Já de olho na próxima parceria, desta vez com a Piesse, ela finaliza contando mais da sua empreitada seguinte: o lançamento de um curso, no qual irá revelar sua receita de buttercream e a técnica de montagem de bolos. “Tenho alguns projetos no forninho.”

