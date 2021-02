Receitas doces e salgadas para um brunch completo em casa

Um domingo preguiçoso, umas horinhas a mais na cama e surge o dilema: é tarde demais para o café da manhã e cedo para o almoço. Nesses momentos, o brunch é a pedida perfeita – um híbrido das duas refeições que oferece a calmaria para continuar o dia de folga sem stress.

A publicitária e fotógrafa Amanda Francelino adora fazer essas pausas após semanas corridas e, para aproveitar ao máximo, capricha em pratos que exaltem o sabor e a variedade das frutas e legumes. A complexidade do rabanete, por exemplo, sempre a instigou.

“Ele tem um quê de adocicado e é picante ao mesmo tempo. É uma hortaliça que esteve presente durante a minha infância. Meu pai, José, amava. Quando como, lembro dele”, revela a paulistana. A nostalgia a levou a criar toasts explorando o sabor desse ingrediente tão particular.

A relação de Amanda com a comida mudou radicalmente há cerca de cinco anos, quando viu na reeducação alimentar uma oportunidade de se sentir melhor consigo mesma, deixando para trás um quadro de obesidade. “Mudei totalmente meu paladar. Troquei os ultraprocessados por comidas mais leves. Hoje, vou para a cozinha por amor, e não obrigação”, conta.

A cúrcuma é uma de suas grandes paixões e dá nome ao estúdio de fotografia que Amanda mantém, em São Paulo. “Para mim, é um alimento que carrega raiz histórica. Com a fotografia, aprendi que cada ingrediente escolhido para uma receita conta uma parte da história de quem está cozinhando. Os pratos conectam as pessoas e gerações, seja na hora de criá-los ou depois, na mesa, com todos reunidos”, fala.

Amanda não abre mão de pão no dia a dia. Melhor ainda se ela mesma puder prepará-lo. O contato das mãos com o alimento remete à infância na cozinha da mãe, Maria. Como a canela é um dos ingredientes favoritos da fotógrafa, os rolinhos, que não demandam muita técnica, são figurinha carimbada em sua casa – e deixam tudo perfumado quando saem do forno.

Confira as receitas de Amanda Francelino para um delicioso brunch:

Pronto em 10 minutos

Rende 3 copos

300 mililitros de água quente

1 colher (sopa) de cúrcuma

Gelo e rodelas de laranja para finalizar

Em uma jarra, adicione a água e a cúrcuma e deixe infusionar por 8 minutos. Espere esfriar e leve à geladeira. Ao servir, adicione o gelo e as rodelas de laranja.

Pronto em 10 minutos

Rende 6 Porções

1 pimentão vermelho cortado em cubos

1 pimentão amarelo cortado em cubos

1 manga tommy cortada em cubos

1 pimenta dedo-de-moça picada

Suco de 1/2 limão

3 colheres (sopa) de azeite

Coentro, gengibre e sal a gosto

Em um bowl, adicione os pimentões, a manga e a pimenta. Tempere com o suco do limão e o azeite. Misture bem. Finalize com coentro, gengibre e sal.

Continua após a publicidade

Pronto em 2 horas

Rende 8 bolinhos

Para a massa

2 ½ colheres (sopa) de fermento biológico seco

1 xícara de leite morno

4 xícaras de farinha de trigo

1/2 xícara de açúcar refinado

2/3 de xícara de manteiga em temperatura ambiente

2 ovos

1 colher (chá) de sal

1 xícara de açúcar mascavo

3 colheres (sopa) de canela

Para a calda

3 colheres (sopa) de açúcar

Suco de 1/2 laranja

3 colheres (sopa) de noz-pecã

Prepare a massa Dissolva o fermento no leite morno. Em uma tigela, coloque a farinha, o açúcar e acrescente aos poucos metade da manteiga, os ovos e o sal. Adicione o leite lentamente, misturando com a farinha. Quando a massa estiver mais firme, transfira para uma superfície lisa e enfarinhada e sove até formar uma massa lisa. Coloque em uma forma untada com manteiga, cubra com um pano e deixe descansar por uma hora em temperatura ambiente. Com um rolo, abra a massa em formato retangular. Com uma espátula, passe o restante da manteiga na massa e cubra com açúcar mascavo e canela. Enrole a massa, como um rocambole, e corte em pedaços de cerca de 3 dedos de espessura. Forre uma forma com papel manteiga, posicione os rolos lado a lado e leve ao forno preaquecido a 180°C por meia hora.

Prepare a calda Em uma panela em fogo baixo, adicione o açúcar e o suco de laranja e deixe reduzir até obter um aspecto de calda caramelizada. Espere amornar e espalhe a calda por cima dos rolinhos assados. Finalize com a noz-pecã.

Pronto em 20 minutos

Rende 1 pote de 300 gramas

1 colher (sopa) de manteiga 2 colheres (sopa) de azeite

2 cebolas grandes cortadas em tiras

3 peras médias cortadas em fatias

1/2 colher (chá) de sal

1/2 xícara de açúcar

1/2 xícara de água

Em uma panela com manteiga e azeite, refogue a cebola até dourar. Adicione a pera e cozinhe até ficar macia e dourada. Junte o restante dos ingredientes em

fogo baixo e deixe reduzir e engrossar, mexendo de vez em quando. Sirva com croissant, torrada, pão ou como preferir.

Pronto em 15 minutos

Rende 10 Porções

1 pão rústico, cortado diagonalmente em fatias de meia polegada de espessura

3 colheres (sopa) de azeite de oliva

150 gramas de queijo de cabra fresco em temperatura ambiente em fatias

1 ½ xícara de rabanetes cortados em fatias finas

Brotos de sua preferência para finalizar

Sal marinho grosso e pimenta-do-reino a gosto

Em uma frigideira preaquecida, toste as fatias de pão até ficarem crocantes dos dois lados. Disponha as fatias em uma travessa e regue-as com 2 colheres do azeite. Coloque por cima as fatias de queijo e de rabanete. Acrescente os brotos e salpique o sal e a pimenta. Finalize regando as fatias com o restante do azeite.

Pronto em 10 minutos

Rende 3 porções

5 pêssegos maduros cortados ao meio, sem caroço

3 colheres (sopa) de mel

Canela a gosto

500 mililitros de iogurte natural

100 gramas de mirtilo

1 xícara de granola orgânica

Em uma forma, disponha os pêssegos, regue com 2 colheres do mel e salpique a canela. Leve para assar em forno preaquecido a 180°C por 20 minutos ou até amolecer. Espere amornar e distribua os pêssegos entre três tigelas. Acrescente o iogurte, o mirtilo e a granola. Finalize com o restante do mel e sirva.

O que falta para termos mais mulheres eleitas na política