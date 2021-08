Salada morna com pesto de castanha de caju

Modo de preparo

Para fazer o pesto, bata no liquidificador as castanhas, o manjericão e 100 mililitros de azeite. Tempere com sal e pimenta e reserve.

Em uma frigideira, aqueça um fio de azeite e doure os tomates por toda a superfície. Em tigelas, distribua a mussarela, coloque os tomates e finalize com o pesto.