Empanadas da Abuelita

Modo de preparo

Para preparar as empanadas de carne, em uma frigideira com azeite, refogue a cebola. Adicione a carne e deixe cozinhar por cinco 5 minutos em fogo baixo. Acrescente as azeitonas. Tempere a carne com cominho, sal e pimenta e desligue o fogo. Reserve.

Em uma panela, cozinhe 3 ovos em água fervente por 10 minutos. Passe-os pela água fria para descascar. Corte em pequenos pedaços e acrescente à carne. Deixe esfriar. No centro do disco de massa, coloque uma colher de sopa de recheio. Molhe a ponta do dedo em água e passe pela borda da massa para fechá-la. Se quiser, faça dobraduras para enfeitar.

Bata um ovo inteiro e pincele sobre as empanadas. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 30 a 40 minutos ou até a massa ficar bem dourada.