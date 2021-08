Bolo de tangerina

Modo de preparo

Separe as claras da gema. Bata as claras em neve e reserve. Numa batedeira, bata as gemas com o açúcar até formar um creme homogêneo e esbranquiçado. Acrescente o leite, o suco e as raspas das tangerinas e, por último, a farinha. Mexa delicadamente.

Adicione o fermento e volte a mexer suavemente. Coloque as claras em neve e misture devagar. Unte uma fôrma redonda, de aproximadamente 25 centímetros de diâmetro, e despeje a massa.

Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 25 a 30 minutos, até que, colocando um palito na massa, ele saia limpo. Espere esfriar e polvilhe o açúcar por cima. Sirva sozinho ou com as caldas de frutas (veja as receitas de calda de morango e calda de figos).