Modo de preparo

Para preparar as alcachofras, lave as alcachofras e coloque-as em uma panela de pressão. Acrescente água até cobrir as alcachofras. No fogo alto, cozinhe até que a panela comece a apitar. Conte mais 10 minutos e abaixe o fogo.

Retire da panela e coloque-as em um recipiente. Reserve. Em uma tigela pequena, acrescente os outros ingredientes e misture. Sirva o molho como acompanhamento.