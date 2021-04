Como harmonizar vinhos, tintos e brancos, com o almoço de Páscoa

Mesmo em casa, numa refeição mais enxuta, a Páscoa continua sendo uma data que proporciona alegrias e momentos prazerosos.

O indispensável bacalhau à mesa, os ovos de chocolate, uma sobremesa caprichada… Até mesmo com receitas simples e práticas, a Páscoa pode ser um momento de descontração em um período tão difícil causado pela pandemia do novo coronavírus.

Além das receitas doces e do bacalhau, o que não pode faltar para muita gente na mesa do domingo é um bom vinho. Se você é fã da bebida, vai ficar ainda mais afiado na hora da harmonização com as dicas do sommelier Lamberto Percussi, da Vinheria Percussi. Tem combinação com tinto, branco, fortificado e muitos frutos do mar! Confira:

Um petisco como o bolinho de bacalhau merece um belo acompanhamento. A sugestão do sommelier Lamberto Percussi é um espumante brut (seco) para refrescar e limpar o palato a cada gole. Entre as uvas, ele indica Pinot Noir e Chardonnay.

Para acompanhar a estrela da mesa, Lamberto recomenda um vinho branco maduro, com boa estrutura, acidez e complexidade – como um Chardonnay com passagem em barrica. “Alguns gostam do bacalhau com vinhos tintos mais frescos, jovens e de acidez marcada, sem madeira, para esses indico os rótulos portugueses ou Pinot Noir”, acrescenta.

Na opinião do sommelier, um prato com frutos do mar, como esse bolo salgado, vai bem com um branco mais sutil, fresco e aromático, por conta dos camarões. Entre as uvas indica as castas Viognier, Pinot Grigio ou brancas sicilianas, como a Grillo.

Uma entradinha refrescante e requintada, como o polvo à vinagrete, exige um vinho à altura. A indicação de Lamberto Percussi é um branco fresco, seco e cortante, como um Sauvignon Blanc do velho mundo, nomenclatura dos rótulos europeus.

“Um branco ‘natural’, mais rústico, com marcada acidez e alguma estrutura, seria uma boa pedida”, indica o especialista. Entre as uvas ele aponta as castas Macabeu, Timorasso e Moscato d’Alessandria.

Já para a hora da sobremesa, a harmonização fica por conta de um vinho fortificado mais macio. “Um jovem Porto Tawny seria o máximo!”, indica Lamberto.

