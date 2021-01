5 drinks com vinho para tomar no verão

No verão tem gente que prefere tomar cerveja e drinks, em vez de vinho, especialmente o tinto, que é mais consumido em dias frios. Mas quem disse que a bebida não pode fazer parte do cardápio da estação mais quente.

Confira uma seleção de drinks com vinho, sugeridos pela Vinho 22, mostrando que a bebida é também uma boa pedida para os dias de calor:

Sangria

Ingredientes

½ garrafa de vinho tinto;

1 lata de água tônica;

¼ de xícara de gim (opcional);

½ xícara de caldo de laranja;

1 maçã;

½ abacaxi;

4 colheres de açúcar;

gelo a gosto.

Modo de preparo

Misture o suco de laranja com o açúcar e acrescente as frutas cortadas em cubos. Coloque na geladeira por, no mínimo, 30 minutos.No momento de servir, acrescente o gim, o vinho, a água tônica e o gelo.

Espanhola

Ingredientes

1 copo de vinho tinto;

1 rodela de abacaxi;

4 colheres de leite condensado;

gelo a gosto.

Modo de preparo

Bata todos os ingredientes no liquidificador e sirva em seguida.

Limonada com vinho

Ingredientes

½ xícara de vinho branco seco;

1 colher de açúcar;

1 colher de caldo de limão;

refrigerante de limão a gosto;

gelo a gosto.

Modo de preparo

Dissolva o açúcar no suco de limão. Acrescente o vinho e mexa bem. Adicione o refrigerante até completar a taça. Finalize com gelo a gosto.

Clericot

Ingredientes

Gelo;

1 caixa de morangos cortados;

1 cacho de uva tinta;

2 kiwis cortados em rodelas;

500 ml de vinho branco;

1 lata de água tônica;

1 laranja cortada em lâminas;

1 maçã verde cortada em fatias.

Modo de Preparo

Encha uma jarra grande com gelo. Adicione o morango, o kiwi e as uvas. Adicione 500 ml de vinho branco. Misture bem todos os ingredientes com uma colher longa. Adicione 1 lata de água tônica. Decore com lâminas de laranja e de maçã verde.

Caipirinha de Vinho

Ingredientes

½ dose de cachaça;

150 ml de vinho branco;

1 colher de sopa de açúcar

1 ½ limão

Modo de Preparo

Amasse o limão a ponto de sair suco junto com o açúcar. Em seguida, acrescente o vinho e a cachaça e finalize com gelo. Mexa bem.