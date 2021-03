10 receitas com bacalhau para uma Páscoa repleta de afeto

Por mais um ano, o almoço desta Sexta-feira Santa (2) será diferente por conta da pandemia. O coração aperta pela impossibilidade, necessária, de não estar ao lado de familiares e pessoas queridas. Mas isso não significa que algumas tradições vão ser deixadas de lado, não é?

Para celebrar a data com as pessoas que dividem o lar com você ou na própria companhia, separamos 10 receitas, das clássicas às diferentonas, com bacalhau.

Bacalhau assado com uva passa e nozes

Bacalhau refogado clássico

Lombo de bacalhau ao molho cítrico

Mil-folhas de pupunha com bacalhau

Bacalhau ao forno com tomate, envolto em massa filo

Bacalhau do chef

Bacalhau no forno

Risoto de quinua com bacalhau e confit de tomate trufado

Bolo de bacalhau com camarão

Bacalhau com nata

