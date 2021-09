Salpicão, curau, gim tônica: Bela Gil ensina receitas favoritas da família

E

nquanto percorre os vários ambientes do Camélia Òdòdó, Bela Gil assina papéis de assuntos burocráticos, fica de olho nos preparos que saem da cozinha do restaurante e cumpre o papel de chef-celebridade, conversando com clientes que anseiam por conhecê-la pessoalmente.

O agito é a prova de que Bela, 33 anos, está em casa. Aliás, é assim que a chef define seu primeiro espaço em São Paulo, inaugurado em abril deste ano. “Pra mim, o restaurante precisa ser gostoso, afetivo, e não aquela tensão. Desde a cozinha até o salão, deve ser leve e familiar”, conta a chef.

Não à toa, o marido, João Paulo, e a filha, Flor, estão sempre por lá. “Tem pratos do cardápio que, quando eu fazia em casa, eles falavam: ‘A gente precisa abrir um lugar só para ter uma desculpa para comer isso todos os dias’”, revela.

Aos 13 anos, Flor já assume tarefas no salão, na cozinha e até no caixa. Mas sua paixão é ajudar Bela, que também é mãe de Nino, de 5 anos, nas criações da cozinha. As sobremesas são suas favoritas, como o curau com calda de goiabada.

Além disso, a pequena nomeou a limonada da casa, que leva chá de Clitoria (flor de pétalas azuis, cor rara na natureza), de Tie-Dye. O efeito azulado também colore a Gil Tônica. “É uma brincadeira que eu fiz com meu pai, que adora a bebida. Nas festas e encontros na casa dele, ele sempre toma gim-tônica, o que rendeu entre nós o apelido de Gilberto Gim ou Gil Tônica”, revela com um sorriso.

Outro prato que marca presença nas reuniões da família Gil é o salpicão. “Há anos faço ele no Natal. É pra gente poder comer alguma coisa, né?”, fala, referindo-se à preferência pela alimentação sem carne. Sua receita de salpicão leva tofu defumado no lugar do frango. “Muita gente elogia, dizendo que desde que se tornou vegetariano não comia salpicão ou que não encontrava algum com sabor tão afetivo, então vejo ele como um presente.” Mas a recepção nem sempre foi essa.

Quando começou na TV, em 2014, com o programa Bela na Cozinha, no canal GNT, a chef foi alvo de piadas por evidenciar ingredientes não tão comuns e divulgar a culinária vegana.

“Acho que as pessoas têm o tempo delas. Eu nunca me incomodei. Até agradeço esses memes, é uma maneira divertida de disseminar o assunto. Tinha gente que nunca tinha ouvido falar em cúrcuma, inhame. Atingir essa parcela da população e apresentar esses alimentos é algo positivo, mesmo que através dos memes.”

