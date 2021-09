Tostada de carne de jaca e maionese de castanha

Modo de preparo

Prepare a maionese No liquidificador, adicione todos os ingredientes com 1/2 xícara de água e bata bem até virar uma pasta homogênea. Transfira para um pote de vidro e armazene na geladeira.

Prepare a tostada Em uma frigideira com azeite, sele o pão dos dois lados até queimar levemente as bordas. Retire do fogo e espalhe a maionese sobre a fatia de pão. Distribua a carne de jaca por cima. Finalize com o inhame-palha, o picles e os brotos. Corte a tostada ao meio, na diagonal, e sirva.

*Receita da chef Bela Gil (Camélia Òdòdó)