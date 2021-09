Pappardelle ao molho branco de castanha, cogumelos e ervas

Modo de preparo

Prepare os cogumelos Em uma frigideira em fogo médio, refogue os cogumelos com o azeite e adicione os outros ingredientes. Deixe até os cogumelos ficarem levemente dourados e macios. Reserve.

Prepare o molho Em uma frigideira grande em fogo médio, adicione metade do azeite e refogue a cebola, o alho-poró e o salsão. Acrescente as especiarias, desligue o fogo e reserve. No liquidificador, bata a castanha com 240 mililitros de água e acrescente a fécula de mandioca, o vinagre, o restante do azeite, alho e sal. Despeje o molho na panela do refogado e cozinhe até engrossar. Desligue o fogo, adicione os cogumelos e reserve.

Prepare a massa Em uma panela grande com água, cozinhe a massa de acordo com as instruções da embalagem ou até ficar al dente. Escorra a massa e finalize na frigideira, misturando bem a massa ao molho.

*Receita da chef Bela Gil (Camélia Òdòdó)