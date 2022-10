Toque artesanal é tendência na decoração. Veja como usar!

Atualizado em 18 out 2022, 15h05 - Publicado em 20 out 2022, 08h30

Por Nádia Simonelli Atualizado em 18 out 2022, 15h05 - Publicado em 20 out 2022, 08h30

O artesanato nunca esteve tão em alta na moda e na decoração. É um conforto voltar o olhar para os saberes ancestrais, que nos conectam com a nossa essência e trazem à tona memórias afetivas. Na casa, as peças feitas à mão, além de lembranças do passado, garantem também interessantes jogos de cores e texturas e muita personalidade para o décor. Afinal, muitas dessas peças são únicas.

Seja crochê, macramê, tricô ou tramas de fibras naturais, as técnicas manuais podem dar forma a uma peça inteira ou aparecer como um detalhe charmoso de algum móvel ou acessório. E, não pense que as peças artesanais se restringem às decorações de estilo rústico ou boho. Logo abaixo, veja uma seleção de ambientes onde o artesanato brilha nas mais diversas combinações e estilos.

Veja como usar peças artesanais na decoração

Nesta cozinha, o toque artesanal aparece no pendente de palha sobre a mesa e nos acessórios que estão espalhados pelo ambiente, que tem uma paleta de tons neutros. Cores naturais, como madeira clara e o verde do revestimento cerâmico no backsplash e das plantas, se destacam na base branca.

Em vez de pendurar panelas, que tal cestos de fibra natural? Nesta cozinha, a estante suspensa sobre a ilha central foi transformada em uma verdadeira instalação. De tamanhos e cores variados, os cestos garantem um visual surpreendente para a decoração.

Na mesa posta, peças artesanais também são muito bem-vindas. Nessa proposta, o jogo americano foi costurado com tecidos de dois tons em um acabamento ondulado. Fica a dica para quem gosta de costurar criar seus próprios jogos personalizados.

Neste quarto, alguns detalhes interessantes e que remetem ao fazer artesanal. O primeiro deles é a mesa de cabeceira, feita de fibras naturais, acompanhada do hanger de macramê que apoia as plantas suspensas. O segundo, é a roupa de cama que tem uma estampa que parece uma aquarela pintada à mão.

Esta sala é um exemplo de que a decoração artesanal pode ser elegante. O ambiente segue uma proposta visual natural, com tapete de ratan, mesa de centro e poltrona suspensa de fibra natural, além do sofá de madeira e dos vasos e cesto pendurado na parede.

De visual minimalista, porém, rústico, este quarto tem uma atmosfera aconchegante. Isso porque a madeira está por toda a parte e elementos artesanais completam a decoração, a exemplo da bandeira tramada na cabeceira, o chapéu e o abajur, ao lado da cama.

Nesta cozinha amarela, os ladrilhos hidráulicos no backsplash são o principal elemento artesanal do ambiente. No mesmo mood, entram o pendente, a cerâmica e a poltrona de palhinha.

A cabeceira é o destaque deste quarto cheio de estilo. Feita de patchwork de tecidos coloridos, a peça garante um apoio confortável aos moradores e se harmoniza com a parede pintada em um tom verde-escuro.

Um arranjo de peças feitas de fibras naturais rouba a cena e dialoga com a arquitetura deste ambiente, assinado pelo escritório Triplex Arquitetura. A palha e a madeira reproduzem um elegante tom sobre tom.

Peças curvas e de design elegante compõem esta sala de jantar de estilo natural e retrô. O toque artesanal aparece nas poltronas, persiana e pendente.