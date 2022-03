Luminária de fibra natural: 10 ideias para usar na decoração

Incluir acessórios e objetos feitos de materiais naturais na decoração é uma tendência. Isso porque esses elementos ajudam a criar uma atmosfera aconchegante nos ambientes, além de trazerem muito estilo. Uma das peças mais desejadas atualmente é a luminária pendente feita de palha e outras fibras naturais. Se você quer usar um modelo assim na decoração da sua casa, veja algumas ideias abaixo!

Nesta cozinha integrada, assinada pela arquiteta Amanda Miranda, dois pendentes de fibra natural descem do pe-direito alto para iluminar a mesa de jantar. O desenho ondulado das peças traz movimento e um charme extra para a decoração. Repare que como o espaço é amplo, a profissional usou duas luminárias grandes para preencher bem a área livre.

Neste quarto, os estilos clássico e rústico se misturam e o resultado é lindo! O pendente de palha contrasta com o gesso do teto cheio de ornamentos. Na decoração, madeira e tecidos naturais completam o visual.

Com espaço compacto e pé-direito alto, esta cozinha tem estilo boho. O destaque fica para as muitas plantas e o pendente trançado, que além de criar uma iluminação indireta aconchegante, deixa a decoração mais charmosa.

Com um visual lúdico, este hall de entrada mistura texturas naturais com uma paleta refrescante. As paredes com listras azuis se harmonizam com a marcenaria pintada de verde e o pendente de vime é o destaque do espaço.

Um pendente de vime tamanho gigante chama a atenção nesta sala de estilo escandinavo. Apesar de grande, a peça garante leveza à decoração graças às tramas bem abertas. Repare como a posição da luminária foi pensada para que ela fizesse parte da gallery wall.

As cadeiras de madeira e palhinha e os dois pendentes de fibra natural criam uma atmosfera aconchegante e tropical nesta sala de jantar, assinada pela designer de interiores Roberta Devisate. Para completar o visual, a profissional usou muitas almofadas e um quadro multicolorido.

Nesta sala de estilo rústico, os tons terrosos compõem a cartela de cores. Nas paredes, duas cores alaranjadas trazem sensação de conforto, assim como as texturas dos tecidos e fibras naturais. O pendente de palha foi posicionado no centro do ambiente, como uma peça de destaque.

Não falta charme à decoração desta sala de almoço com base branca e muitas texturas naturais. Entre as plantas que se espalham pelo ambiente, destacam-se os dois pendentes de palha sobre a mesa, dialogando com as cadeiras de madeira e palhinha.

Instalado no canto do ambiente, um pendente de vime complementa a decoração deste hall de entrada cheio de boas referências. Entre elas, o piso com estampa de granilite grande, parede revestida com madeira e muitas plantas.

Do Studio Mariana Crego, este espaço gourmet amplo ganhou três pendentes de palha enormes sobre a mesa de jantar. Repare que a distância entre as luminárias e a mesa também é maior para garantir conforto visual.