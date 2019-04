Três ambientes com estilo boho para te inspirar

O estilo boho conta com muitas estampas e elementos naturais – mas sem cair no hippie total. As cores quentes das estampas, objetos e móveis deixam os ambientes mais leves e aconchegantes.

Separamos três ambientes para te inspirar, além de itens que seguem o estilo. Confira:

Estamparia étnica

O mix em tons complementares favorece a atmosfera confortável do quarto criado pelo arquiteto Sig Bergamin. “Autenticidade é o que dá alma à casa. Use estampas sem medo”, indica o Sig.

1. Bowl Flower Galata, Le Lis Blanc Casa, R$ 49,90*

2. Poltrona Kepang, Tok&Stok, R$ 895*

3. Almofada de tricô Tribal, Señorita Galante, R$ 578*

4. Almofada Flower, Le Lis Blanc Casa, R$ 299,90*

5. Lanterna Farol, Blue Gardenia, R$ 245*

6. Luminária de piso Pisa, Lab Luz, R$ 2 285*

Atração ao toque

“Quando se trata de textura, combino diferentes tramas para não pesar. Isso funciona nas paredes e até nos móveis”, afirma o arquiteto Marcelo Salum, que criou este espaço para a CASACOR Santa Catarina.

1. Sofá-cama Mimo, Estar Móveis, R$ 2 079*

2. Porta-vela Flower, Le Lis Blanc Casa, R$ 139,90*

3. Abajur para lâmpada de filamento, Yamamura, R$ 699,90*

4. Tapete Berber, Botteh, R$ 1 490* o m²

5. Vaso de vidro Rose, Casamind, R$ 129*

6. Banqueta Roots, Señorita Galante, R$ 1 618*

7. Cesto Behati, Tok&Stok, R$ 119,90*

Natureza viva

”Investir em diferentes espécies e tamanhos de plantas e flores ou em almofadas e acessórios com essa temática tem tudo a ver com o estilo boho”, diz Larissa Pereira, do La Rous Studio, que projetou este espaço em Barcelona, na Espanha.

1. Suporte para vasos Sabiá, Selvvva, R$ 625*

2. Tapete Huang, SouQ, R$ 1 400*

3. Abajur Dragonfly, Westwing, R$ 1 699*

4. Espelho Chuva, por Leo Romano, Novo Ambiente, R$ 3 843*

5. Pote Calliope, SouQ, R$ 35*

6. Poltrona Pelicano, por Jorge Elmor, Novo Ambiente, R$ 7 899*

*Preços pesquisados em Fevereiro/2019. Sujeitos à alteração.

