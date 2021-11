10 ideias para usar cestarias e fibras naturais na decoração

As cestarias e outras peças de fibras naturais são uma ótima escolha para quem quer adicionar uma pitada de aconchego na decoração. Essas texturas de estilo rústico trazem um toque de regionalismo para o ambiente e, muitas vezes, são facilmente encontradas.

No Brasil, principalmente, onde a cultura do artesanal é bastante difundida, é possível encontrar peças trançadas e produzidas com fibras naturais em várias regiões. Vale dar uma busca pela internet ou ficar de olho nos mercados e feiras de artesanato quando for viajar! Confira uma seleção de inspirações logo abaixo!

Ajuda na organização

Neste ambiente, os cestos ajudam a manter tudo organizado. Repare que a coloração natural do material ficou em harmonia com a marcenaria rosa. O resultado é uma paleta suave e uma decoração cheia de texturas.

Cestos na parede

Neste quarto, a parede ganhou mais charme com uma composição de cestarias de diversos tamanhos, cores e modelos. Para completar, uma mesa de cabeceira feita de bambu.

Forro de bambu

Assinado pelo escritório Pílula Arquitetura, este apartamento com sala de jantar integrada ao home office recebeu um forro de bambu. O material, do mesmo tom do piso e mobiliário, trouxe um clima praiano ao ambiente e se harmonizou com a paleta dos outros elementos.

Combine com azul!

As fibras naturais dão forma ao tapete, poltronas e pendente neste living integrado de atmosfera suave. Aqui, a paleta clarinha, composta de azul e branco, é a base perfeita para as peças de pegada artesanal brilharem.

Decoração boho

Materiais naturais, plantas e estampas são a cara da decoração boho, como a deste quarto. A cabeceira trançada e a poltrona de vime atraem todos os olhares e combinaram muito bem com o tapete felpudo e a roupa de cama azul.

Cestas e cores

Esta sala também foi decorada com o estilo boho. Aqui, a composição de cestarias na parede faz parte de uma composição aconchegante e cheia de cores, com mantas e almofadas de tons vibrantes. A urban jungle completa o visual.

Rústico e minimalista

As peças de fibras naturais também ficam lindas em decorações minimalistas. Neste quarto, a paleta neutra traz um clima de tranquilidade e o jogo de texturas deixa tudo mais interessante. O pendente tramado adiciona um toque rústico.

Persiana diferente

Contrastes de cores e estilos marcam o projeto desta cozinha. Aqui, a serralheria traz um toque industrial, a madeira clara um ar escandinavo e a persiana de bambu, um visual artesanal.

Clima aconchegante na cozinha

Ao olhar para esta cozinha, os dois pendentes de tramas naturais sobre a mesa chamam a atenção. Para completar o décor com clima de interior, cadeiras de palhinhas, plantas por todos os lados e branco como base da decoração.

Décor chique e despojado

Com um tom de madeira marcante, este quarto de casa de campo ganhou uma decoração sem excessos, mas com um toque elegante e despojado. O tecido feito em tear decora a parede da cabeceira e o chapéu completa a composição. No móvel de cabeceira, o abajur com cúpula de palha é mais um toque rústico.