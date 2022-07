Cozinhas com armários coloridos: confira 10 ideias charmosas!

As cores estão em alta na decoração e, principalmente, nas cozinhas. É possível ir além do tradicional branco na hora de escolher os armários e criar um ambiente charmoso e com muita personalidade. Se você está pensando em criar uma cozinha colorida para chamar de sua, inspire-se nas ideias que selecionamos a seguir!

Tudo rosa

Assinada pela arquiteta Vanessa Ribeiro, do escritório Quattrino Arquitetura, esta cozinha ganhou armários e teto na cor rosa. O tom delicado criou um clima aconchegante e com certo ar retrô neste apartamento localizado em um prédio antigo, no centro de São Paulo. O piso estampado foi restaurado e preserva a história arquitetônica do imóvel.

Amarelo suave

Com linhas minimalistas, estes armários foram projetados em um tom de amarelo clarinho, que lembra as cozinhas dos anos 1970, mas em uma versão contemporânea. Os puxadores embutidos deixam o visual ainda mais elegante e a estante suspensa garante leveza para o conjunto.

Verde e madeira

Uma ideia interessante também é misturar cores e madeira, como nesta cozinha projetada pela arquiteta Gabriela de Azevedo, do escritório Uneek Arquitetura. Aqui, o tom escolhido foi um verde menta suave para os armários debaixo e madeira para os armários superiores.

Azul elegante

Eis um tom de azul para quem deseja uma cozinha colorida, mas quer manter um estilo discreto. Este azul mais fechado confere um ar elegante ao ambiente, combinado com revestimentos brancos e móveis de madeira. Projeto da designer de interiores Gabriela Andrade.

Verde e cobre

Apesar de estar na cidade, esta cozinha, assinada pela arquiteta Beatriz Quinelato, ganhou uma atmosfera bucólica. O piso cimentício traz a rusticidade das pedras e os armários ganharam um tom de verde suave, bem natural. Para trazer um toque de sofisticação, puxadores com acabamento de cobre.

Turquesa

A designer de interiores Marina Linhares escolheu um tom de azul turquesa para os armários desta cozinha e o resultado não poderia ser mais charmoso. Para criar um visual harmônico, o piso exibe uma estampa com a mesa cor da marcenaria.

Mix inusitado

Nesta cozinha, duas cores compõem uma paleta inusitada. Laranja e verde foram as apostas para colorir esta cozinha de base branca. Repare que o tom alaranjado foi o escolhido para os armários maiores e o verde para a frente da ilha central.

Candy colors

Toda delicada, esta cozinha é uma bela inspiração para quem é fã de candy colors. Para os armários, um tom de rosa bem clarinho e no backsplash, ladrilhos azuis com estampa que lembra granilite.

Verde

Nesta cozinha, os armários foram projetados em um tom de verde marcante, que fez um contraste interessante com a parede pintada em tom terroso. No piso, ladrilhos estampados puxam para o azul.

Paleta suave

Aqui, outra sugestão de como combinar verde e tons terrosos. Nesta cozinha, os armários inferiores ganharam um verde piscina e o backsplash acompanha a mesma cor dos armários superiores, um tom de rosa queimado, bem elegante.