Veja como decorar as paredes com cestarias

As cestarias, feitas de fibras naturais, podem funcionar de várias formas na decoração. Além de servirem como fruteiras e cestos multiuso, elas podem decorar as paredes e criar belos arranjos com toque natural. Para inspirar você a inovar na decoração das paredes de sua casa, preparamos uma seleção de ideias logo abaixo!

Vários formatos na sala

Assinada pela designer de interiores Flávia Lauzana, esta sala de estar ganhou uma decoração leve e cheia de vida, graças às cores e texturas variadas. Sobre a parede bicolor laranja, a profissional criou um arranjo com cestos, leques e chapéus de palha natural. Um charme só!

Estilo boho

Plantas por todos os lados, tapetes de fibra natural, mantas e almofadas com tramas étnicas compõem esta sala de estilo boho. Na parede, uma composição de cestarias em formato mais alongado completa a decoração.

De tudo um pouco

Quase não tem espaço em branco nesta sala com uma miscelânea de coisas. Plantas, veludo e estampas compõem a receita de estilo deste ambiente cheio de cores e texturas. No meio disso tudo, a cestaria com duas peças bem diferentes complementam o décor.

Na cabeceira

Que tal dar um up na parede da cabeceira do seu quarto? Uma ideia é montar uma composição de cestarias na parte mais alta, como neste ambiente da foto acima. Aqui, cestas de vários tamanhos e formatos compõem o arranjo. Para ficar ainda mais interessante, procure peças de vários tipos de palha para variar as cores.

Sobre uma parede cinza

A arquiteta Gabriela Toledo escolheu montar um arranjo de cestarias em um canto da sala deste apartamento para trazer um toque aconchegante ao décor cinza. A base neutra da paleta foi mantida, mas o espaço ganhou ainda mais charme.

Papel de parede + cestarias

Aqui, uma ideia para quem curte o visual maximalista. Um papel de parede estampado serve de fundo para uma composição de cestarias e espelhos, que complementam com charme o sofá de veludo verde.