Estantes suspensas ajudam a organizar e trazem charme para as cozinhas

As cozinhas integradas com o living são um hit da decoração e com essa tendência surgiram alguns detalhes de marcenaria e serralheria que ajudam a organizar o espaço. Um deles são as estantes suspensas, que, além de deixarem o ambiente charmoso, trazem praticidade. Localizadas sobre a bancada, no alto, essa estrutura serve para acomodar as panelas do dia a dia, eletrodomésticos e até plantas. Inspire-se nos projetos que separamos logo abaixo!

De estilo industrial, esta cozinha ganhou uma estante suspensa com duas linhas de prateleiras sobre a ilha central — o pé-direito alto do apartamento permitiu isso. Repare que no espaço amplo couberam panelas, utensílios, eletrodomésticos e plantas, que trazem um colorido para o ambiente, onde predominam as cores escuras. Projeto do escritório Hoearquitetura.

Do escritório Pilula Antropofágik, esta pequena cozinha ficou ainda mais organizada com uma estante de serralheria simples, acima da bancada. A estrutura trouxe mais um espaço de armazenamento e também leveza para o ambiente.

Esta cozinha integrada ficou ainda mais charmosa com as muitas plantas que a arquiteta Cristina Côrtes espalhou em vários cantos. Para isso, a profissional desenhou uma estante suspensa presa no teto que ocupa toda a área da ilha central. Neste espaço, além de plantas, peças de cerâmica ficam expostas.

Assinado pelo escritório Sal Arquitetura, o projeto desta cozinha compacta aproveita cada centímetro. A ilha central foi pensada para atender a área da cozinha e também o espaço gourmet e o que demarca essa transição é a estante suspensa feita de madeira.

Pranchas de madeira clara e serralheria com metal preto dão forma à esta estante suspensa. A peça ainda acopla spots de iluminação e serve como apoio para a coleção de vasos dos moradores.

Madeira, azul e branco compõem a paleta desta cozinha de atmosfera leve. Quem assina o projeto é a arquiteta Maria Paula Meixner, que desenhou uma estante suspensa sobre a bancada de refeições para trazer a natureza ao ambiente com os vasos.

O estilo industrial foi o escolhido para o projeto deste apartamento pequeno, assinado pelo Studio92. Na cozinha integrada com a sala, destacam-se o armário estreito instalado no alto, perto do teto, e a estante suspensa, que funciona como apoio para livros de receitas e plantas pendentes. Um charme!

Feita de serralheria pintada de branco, esta estante suspensa quase se camufla nesta cozinha integrada, deixando livros, utensílios e plantas se destacarem. Projeto da arquiteta Virna Carvalho.

O canto superior da parede desta cozinha foi aproveitado com uma pequena estante suspensa. Feita de madeira serralheira, a peça de três nichos traz um toque extra de charme para o espaço, além de ser um espaço prático para os moradores guardarem temperos. Projeto do escritório Sesso & Dalanezi Arquitetura.

Nesta cozinha integrada e bem compacta, a estante suspensa, criada pelo arquiteto Gustavo Passalini, ajuda a demarcar o espaço e a organizar sem pesar na decoração. A pintura branca combina com a paleta do projeto e ajuda a deixar tudo mais leve.