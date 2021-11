Ambientes decorados com cores naturais para inspirar sua próxima reforma!

Se você tem dúvidas sobre onde buscar inspiração para a sua próxima reforma, experimente dar uma olhada pela janela ou lembrar daquele lugar incrível que você já visitou. As paisagens naturais exibem paletas lindas e encantam pela harmonia das cores. Pensando nisso, preparamos uma seleção de ambientes decorados com tons naturais que podem servir de referência para a próxima transformação que você está pensando em fazer na sua casa. Confira!

Quarto aconchegante

Neste quarto a paleta escolhida é composta de tons neutros e naturais, que vão de marrons mais escuros na roupa de cama até um bege claro na parede da cabeceira. O visual, inspirado na terra é a base perfeita para receber uma decoração com plantas e fibras naturais, como o exuberante pendente sobre a cama.

Atmosfera solar na cozinha

Que tal buscar inspiração em um dia ensolarado e escolher armários amarelos para a sua cozinha? Neste ambiente, a cor em versão pastel traz um toque de suavidade, combinada com o piso de tom terracota e a prateleira suspensa de madeira clara.

Sensação de bem-estar

Um clima de spa invade este banheiro e isso se deve à cor dos revestimentos. Um degradê de verde colore as paredes, que receberam ladrilhos com acabamento em alto brilho. O resultado lembra a superfície de um rio ou um mar calmo.

Combinação harmônica

Já nesta cozinha, a cor verde recebeu a companhia de um tom terroso na marcenaria que dá forma a ilha central. Criada pela própria natureza, esta combinação de tons complementares é perfeita e sempre uma ótima escolha para a decoração.

Continua após a publicidade

Tudo azul

Ambientes monocromáticos são muito estilosos e neste quarto, decorado com tons de azul não poderia ser diferente. Nas paredes e no armário, um azul que lembra o céu cria um clima relaxante, ideal para os momentos de descanso. Na roupa de cama e objetos de decoração, outros tons de azul (mais fechados e mais claros) completam a cena.

Cores quentes aconchegam

Os tons terrosos estão em alta na decoração e não é por acaso. Essa paleta quente, bem natural, é capaz de criar uma gostosa sensação de aconchego nos ambientes. Nesta sala, uma versão clarinha da cor foi a escolhida para as paredes, criando uma base perfeita para receber o sofá de tom mais intenso.

Neutros e elegantes

Com uma paleta de cores que lembra a areia da praia, esta sala de jantar ficou ainda mais charmosa com o mix de formas, texturas e tons que se espalham pelo ambiente. Madeira, sisal, linho e até papel são alguns dos materiais que compõem a decoração natural.

Mix de texturas

Já nesta outra sala de jantar a paleta clara ficou um pouco mais quente com a variedade de tons de madeira das peças. As fibras naturais do tapete e do pendente também reforçam o clima aconchegante do ambiente.