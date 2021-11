Mesa posta: 9 ideias com estilos e cores diferentes

Caprichar na arrumação da mesa é um carinho que fazemos para a família e nossos convidados no dia a dia ou em uma ocasião especial. Seja para um café da manhã demorado ou brunch no fim de semana, almoço ou jantar, vale dedicar tempo pensando na combinação de talheres, copos, taças, pratos, sousplats e roupas de mesa. Pensando nisso, preparamos uma seleção de ideias de mesa posta de diferentes estilos para inspirar você a preparar a sua. Confira a seguir!

Romântico

Com cores claras e um toque romântico, esta mesa inspira um café da manhã a dois no fim de semana. Caminho de mesa e guardanapos de tons pastel criam uma base delicada para as louças que seguem a mesma paleta. A pintura das peças lembra uma aquarela e reforça ainda mais o clima de suavidade junto com o apoio de madeira clara.

Tropical

Se a ideia é preparar um almoço em um dia quente, esta mesa posta pode ser uma boa inspiração. Com um estilo tropical, a composição mescla sousplat de fibras naturais, louças de cores claras e alegres, além de flores coloridas espalhadas pela toalha. Um detalhe interessante é que as flores que estão sobre os pratos são do mesmo tom da peça.

Minimalista

Aqui, uma sugestão de mesa posta para quem aprecia o estilo minimalista e contemporâneo. Repare que os talheres e pratos têm um desenho simples, sem muitos detalhes, mas o toque de dourado na medida certa deixa tudo mais elegante. Na roupa de mesa, peças de tecidos naturais e cores neutras completam o visual.

Descolada

Listras, bolinhas e estampas divertidas compõem esta mesa, pensada para um café da manhã em família. Sai a toalha e entra um caminho de mesa que vai de uma ponta a outra e, nas laterais, jogos americanos completam os lugares. Copos, pratos e talheres compõem uma charmosa paleta de tons terrosos.

Toques de delicadeza

Já os detalhes desta mesa certamente vai agradar quem é fã de um estilo delicado. Repare no charme das estampas das louças, na escultura de libélula em redoma de vidro e nas velas que lembram casquinha de sorvete. Para completar, guardanapos de linho, sousplat de fibra sintética na cor verde e flores e folhas espalhadas pela mesa.

Mix de estampas

Misturar estampas é um jeito de trazer ainda mais estilo à mesa posta. Apesar disso, repare que nesta proposta há um fio condutor: o visual preto e branco. No sousplat, a estampa vichy traz um toque marcante, enquanto as louças misturam desenhos quadriculados e de bolinhas.

Monocromática

Tanto na moda quanto na decoração, o visual monocromático é sinônimo de elegância. E quando o assunto é mesa posta, a ideia se repete. Nesta proposta, por exemplo, a cor verde foi a inspiração para a escolha das peças e aparece em diversas intensidades para trazer sensação de profundidade.

Mood praiano

Você não precisa necessariamente estar na praia para se inspirar nesta ideia, que pode ficar linda em um almoço de fim de semana no verão. Azul e branco é a combinação clássica de ambientes praianos e foi usada aqui. Repare que até os talheres são azuis. Mas, o destaque fica por conta do sousplat em formato de peixe trançado em fibra natural.

Artesanal

As peças de cerâmica artesanal estão com tudo e, por isso, vale a pensa investir nesse estilo na hora de pensar sua mesa posta. Além de trazerem um toque rústico para a decoração, elas destacam a comida, com suas formas e cores orgânicas. Por isso, são tão usadas nos mais renomados restaurantes.