Que tal um toque de amarelo? Veja 16 ideias para usar a cor no décor!

O que te lembra a cor amarela? Para cada um, as cores trazem lembranças diferentes, mas, em geral, esse tom é rapidamente associado a um dia ensolarado, energia e alto astral. Já um amarelo palha, quase puxando para o ocre, pode despertar sensações de relaxamento e calmaria. Além disso, a cor traz muito estilo para a decoração. Se você tem receio ou dúvida de como usá-la, confira a seleção de ambientes que preparamos para te inspirar!

Amarelo na sala de estar e de jantar

No living acima, o tom escolhido foi um amarelo queimado, que trouxe um visual delicado ao espaço. Para completar o espaço, o mobiliário brinca com o tom sobre tom e aparece em outras versões da cor, a exemplo do sofá, do quadro e da mesa lateral.

Já no ambiente abaixo, um tom mostarda colore paredes, portas e até o teto, encapsulando o espaço com a cor. O resultado é uma decoração monocromática aconchegante.

Nesta sala de estar, uma versão mais aberta da cor foi a escolhida para colorir as paredes e o teto. Para criar uma composição refrescante, o sofá vem num tom cinza claro, assim como o piso e o tapete.

O contraste entre a cor preta e a amarela rende combinações marcantes, a exemplo desta sala de jantar. Aqui, um amarelo ovo colore as paredes e o teto, além dos armários, fazendo compondo uma paleta charmosa com móveis e louças em preto e em madeira clara.

Com um toque boho, esta sala de estar exibe uma paleta vibrante, combinando um tom amarelo bem aberto com rosa, vermelho, azul e verde. Uma inspiração interessante para quem quer sair da zona de conforto na hora de escolher as cores.

Aposte em revestimentos cerâmicos amarelos

Além da tinta, os revestimentos também podem trazer o amarelo para seu ambiente, a exemplo deste banheiro. Com clima de spa, o ambiente foi todo revestido de pastilhas grandes num tom bem vivo, contrastando com a granilite no piso.

Já nesta cozinha, pequenos ladrilhos triangulares em um tom amarelo pastel revestem a área do backsplash, trazendo um toque de cor ao ambiente. A paleta se completa com preto, madeira e azul.

Amarelo para dormir bem

O amarelo pode ser uma boa cor para quartos. Isso porque o tom pode criar uma atmosfera restauradora, como no ambiente acima, onde toda as paredes receberam uma pintura bem suave. Para completar o visual, a cor amarela aparece também na roupa de cama e nos quadros da cabeceira, mas em uma versão mais intensa.

Não faltam textura naturais neste quarto de estilo boho, onde o amarelo entra na roupa de cama em uma versão mais sóbria. A cor combina muito bem com o piso de madeira e a cama e os móveis de fibras naturais, como vime e rattan.

Aqui, a combinação amarelo e madeira se repete, mas em um estilo diferente do quarto anterior. O piso de assoalho sobe até a cabeceira e o restante das paredes receberam um amarelo mostarda, que traz certo ar de sofisticação ao espaço.

Com pintura em meia parede, este quarto ganhou um visual refrescante com uma paleta amarela e branca. A cama e os acessórios de fibras naturais ajudam a trazer o clima de leveza para este espaço.

Foco nos detalhes

Eis um jeito diferente de usar a pintura no ambiente. Um tom vivo de amarelo demarca alguns detalhes da arquitetura do espaço, enquanto uma versão mais suave da cor preenche a parede do hall entre os ambientes.

Aqui, o amarelo foi usado para colorir a marcenaria que dá forma a este canto de leitura embutido na parede.

Já neste hall de entrada, a cor amarela traz ainda mais estilo à decoração em conjunto com um mobiliário de estilo vintage.

Este armário antigo ganhou vida nova com uma pintura amarela do lado de fora. Dentro, um tom rosa clarinho trouxe ainda mais delicadeza à peça. Que tal renovar alguma peça aí da sua casa com essas cores?

Neste ambiente, a combinação rosa e amarelo se repete, mas desta vez no piso e na porta. Um jeito diferente de usar as cores para deixar a casa mais aconchegante e bonita!