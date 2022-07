Quando a madeira faz toda a diferença na decoração

A madeira é um material versátil, que pode ser usada nos móveis, piso, parede e até no teto dos ambientes. Disponível em vários tons, é possível criar decorações de diversos estilos usando a madeira ou outros materiais que tenham a aparência dela, como os laminados e até os porcelanatos.

Além de criar uma atmosfera aconchegante e natural aos ambientes, o material traz muita personalidade. Inspire-se em ambientes assinados por designers e arquitetos onde a madeira faz toda a diferença!

Mesmo tom

Este apartamento ja tinha elementos originais que agradavam muito os moradores. O piso de taco era original e foi mantido. Repare que o mesmo tom da madeira do piso foi usado na escolha do mobiliário solto e na marcenaria, criando um visual elegante.

“Fiz algumas atualizações na planta, integrei a cozinha com a sala de jantar, transformei a área da copa em sala de brinquedos para as minhas filhas e fiz um lavabo que não existia no layout original”, explica a arquiteta Maria Paula Meixner, que é dona do imóvel e autora do projeto.

Ripado charmoso

Os moradores desta casa antes viviam em um apartamento, mas desejam ter mais espaço. Por isso, decidiram se mudar. “Eles queriam espaços amplos, que abusasse da iluminação natural e da conexão com os ambientes externos”, conta a arquiteta Renata Barbugli , autora do projeto.

Além disso, queriam ter ambientes de convívio integrados e confortáveis para receber visitas e proporcionar momentos de interação e lazer. A madeira entrou com um elemento-chave no projeto para criar essa sensação e deixar os espaços ainda mais aconchegantes.

Madeira + verde

Os clientes deste apartamento, em Goiânia, solicitaram à Luísa Azevedo uma suíte que fosse um refúgio da vida urbana. “O casal trabalha o dia todo de forma exaustiva e gostaria que seu quarto trouxesse paz, calmaria, descanso e aconchego. Em contrapartida, queriam muito a utilização de elementos pretos, modernos, e jovens”, conta a arquiteta.

Assim, a profissional trabalhou o verde como destaque, vinílico amadeirado no piso, associando ao ripado de freijó, e iluminação decorativa na cor preta.

Continua após a publicidade

Brise interno

Este apartamento já havia passado por uma grande reforma pelos atuais proprietários, mas as paredes eram brancas e frias e o piso de madeira era o ponto de destaque do living. O desejo era ter uma sala com personalidade, cores e elegância, mas que acima de tudo fosse um verdadeiro refúgio de paz para receber os amigos e familiares.

Para garantir ainda mais estilo ao projeto, os profissionais criaram um bise de madeira logo no hall de entrada, que atrai todos os olhares. O projeto leva a assinatura do arquiteto Lucas Leite e do Studio AR .

Gourmet aconchegante

Com projeto assinado pelo escritório Nossa Casa Arquitetura , liderado por Daniele Capo, este apartamento de 130 m² localizado na Vila Mariana, São Paulo, é moradia de uma família composta por um casal e dois filhos pequenos. A maior necessidade dos moradores era transformar um apartamento cheio de paredes na área social em um lugar amplo e com muita integração.

Como o cliente é chef de cozinha, a ideia era criar um ambiente para receber bem os familiares e amigos e, ao mesmo tempo, que fosse possível cozinhar com todos reunidos. A madeira foi usada como o material principal, que deu unidade ao projeto, e aparece em tons claros no piso e no mobiliário.

Parede e teto

Localizada na Praia do Forte, na Bahia, esta casa tem projeto de interiores assinado pelo escritório Sinta Arquitetura. Os moradores, que são de Salvador, queriam uma decoração prática e durável, por isso, os móveis são resistentes à umidade. Outro detalhes interessante é que o proprietário é colecionador de arte e parte de seu acervo foi usada na decoração, que tem como base muita madeira do piso ao teto.

Tons claros

Ao se mudar para este apartamento, no Rio de Janeiro, os proprietários convocaram a arquiteta Ana Lucia Jucá para comandar a reforma. Entre os desejos dos clientes, estava uma churrasqueira na sala de jantar, ao lado da varanda. “No início, resisti bastante em realizar esse desejo porque havia uma série de dificuldades, como a viga no caminho do duto da coifa, a cortina de tecido da sala, o ar-condicionado e a própria decoração da sala, que não poderia ficar com cara de varanda. Ao final, conseguimos vencer todos os obstáculos. Além disso, desenhamos uma marcenaria para camuflar a churrasqueira ou integra-la à sala de jantar, quando estivesse em uso”, conta Jucá. Outro pedido do cliente foi incluir no projeto uma grande adega climatizada, com capacidade para armazenar até 700 garrafas de vinho e a madeira clara foi o material escolhido para dar forma a esses desejos e criar um visual leve e elegante.