Decoração de lavabo: 10 ambientes cheios de inspirações

Atualizado em 10 out 2022, 16h14 - Publicado em 14 out 2022, 08h00

Considerado o cartão de visitas da casa, o lavabo costuma ter uma decoração caprichada e, muitas vezes, marcante. Isso porque, como o ambiente é destinado a receber os convidados, é preciso causar uma boa impressão. Se você quer se inspirar para decorar o seu lavabo, confira a seleção de ambientes que preparamos a seguir, com ideias que vão agradar a todos os gostos.

Décor delicado

Neste lavabo, a atração principal é o papel de parede estampado. Com traços finos, o desenho parece ser feito à mão e, ao mesmo tempo que traz personalidade ao ambiente, se harmoniza com a proposta de delicadeza do mobiliário.

Ambiente sofisticado

Assinado pelo arquiteto Gustavo Marasca, este lavabo ganhou uma decoração de estilo sóbrio e sofisticado. Nas paredes, um papel texturizado em um tom verde escuro serve de fundo para os metais dourados e o lavatório de cor escura.

Tudo branco

Neste projeto do escritório GDL Arquitetura, o lavabo foi pensado como uma caixa branca. Ripas de madeira recobrem as paredes, enquanto um lavatório de mármore branco e louça sanitária no mesmo tem completam o espaço.

Anos 1970 repaginados

A parede de tijolos de vidro traz luz natural para este lavabo e também faz uma bela releitura de um elemento que foi hit nos anos 1070. No projeto do arquiteto ucraniano Artem Trigubchak, as pequenas pastilhas brancas no piso e nas paredes e a pia mármore complementam o ambiente de atmosfera minimalista.

Que tal um xadrez?

Os arquitetos do escritório Memoá escolheram um visual clássico para este lavabo. Na parte de cima, um papel de parede com estampa xadrez e, na parte debaixo, revestimento de madeira com molduras. A pia de metal e os metais dourados também remetem a este estilo.

Paleta neutra

Linhas retas e uma paleta de tons neutros compõem a decoração deste lavabo. Repare que a arquiteta Mariana Orsi, que assina o ambiente, brincou com retângulos. No alto, um espelho estreito e alongado dialoga com a bancada e a marcenaria. A louça escura, assim como os metais, se destacam.

Toque dourado

Terracota, dourado e cinza compõem a paleta deste lavabo, assinado pelo escritório Aya Arquitetura. Para trazer uma atmosfera refrescante e natural, as profissionais adicionaram um vaso com folhagem e um quadro do mesmo tema.

Welcome to the jungle

Este lavabo também é um projeto do Aya Arquitetura. O papel de parede com estampa de plantas e animais adiciona muita personalidade à decoração, assim como a cor pink da marcenaria. Para equilibrar, revestimentos e bancada são na cor branca.

Pedras na parede

Para trazer um visual rústico e elegante a este lavabo, o arquiteto Leandro Nascimento criou uma parede revestida de pedras. Um armário de madeira de linhas retas segue a proposta do décor e a iluminação atrás do espelho adiciona um efeito cênico ao ambiente.

Efeito monocromático

Neste lavabo, uma única for foi escolhida e usada em diferentes intensidades, criando um elegante efeito monocromático. Um tom terroso colore as paredes, a luminária e o tapete e contrasta com a bacia sanitária e o piso, de cor escura.