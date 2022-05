Redes e balanços em casa deixam o clima mais leve e relaxante

As redes e balanços trazem lembranças gostosas para muita gente e costumam remeter a momentos na praia, no campo e até da infância. Então, por que não um desses no seu apartamento ou casa na cidade para curtir bons momentos de relaxamento no fim de um dia agitado? Ou até mesmo ler seu livro preferido embalado pelo vai e vem do balanço?

Confira abaixo, uma seleção de ideias de decorações com redes e balanços para trazer um toque lúdico para a sua casa!

Neste apartamento, com decoração aconchegante assinada pela designer de interiores Flávia Lauzana, a rede ganhou destaque na varanda, integrada ao living. O espaço compacto ficou livre para que a rede possa ser pendurada sem esbarrar em nenhum outro móvel. Feita de algodão, ela combina com o mood natural do décor.

A designer de interiores Gabriela Pires escolheu uma rede azul para este apartamento pequeno, que tem uma decoração com ar praiano. Aqui, a rede foi posicionada perto de um jardim vertical e da janela, completando o clima de descanso que a moradora pediu à profissional.

Que tal um balanço no meio da sala? Foi esse o pedido que os moradores desta apartamento fizeram aos arquitetos do escritório Páprica Arquitetura. Então, eles escolheram um modelo minimalista feito e madeira e cordas de algodão para decorar a sala e proporcionar momentos de leveza aos clientes.

Este balanço suspenso é o destaque do apartamento, com projeto assinado pelo escritório Timbó Arquitetura. Aqui, a peça feita de fibras naturais ganhou, ainda, almofadas e uma manta para aconchegar os moradores.

Um modelo de rede suspensa foi o escolhido pela arquiteta Juliana Faria para deixar este canto do living, com vidro do piso ao teto, com jeito de varanda. Neste espaço, os moradores podem apreciar a vista da cidade bem relaxados na rede. O modelo claro combina com o restante da decoração, que tem muita madeira e tons neutros.

A decoração de inspiração industrial deste apartamento, assinado pelo escritório Neo Arq, ganhou um balanço suspenso preto para combinar com a paleta. Repare que a peça foi instalada no espaço reservado à varanda, que é integrada ao restante do living.

Neste living integrado, a poltrona suspensa é destaque. Feita de fibra natural, a peça ganhou assento e almofadas na cor azul turquesa, no mesmo tom do sofá e dos armários da cozinha. Projeto do Atelier Ligia Casanova.