Cores de outono na decoração: veja 10 paletas charmosas

Com a chegada do outono e as temperaturas mais amenas, dá vontade de deixar a casa mais aconchegante. E, para isso, as cores podem ser uma boa estratégia. Tons mais fechados, como os terrosos, verdes e azuis intensos têm tudo a ver com a nova estação. Por isso, selecionamos 10 ambientes com decorações baseadas em paletas outonais para você se inspirar.

Uma brincadeira de tom sobre tom foi o recurso escolhido para colorir este quarto. A parede vinho mais escura trouxe um visual aconchegante e criou o fundo perfeito para os tons mais claros, como a cabeceira de veludo rosa e a roupa de cama marrom claro. As textura naturais completam o ambiente seguindo a paleta com harmonia.

De estilo boho, esta sala mistura referências, texturas e cores que são capazes de criar uma atmosfera deliciosamente despojada. O sofá de couro caramelo atrai todos os olhares e forma o par ideal para a exuberância das plantas que estão por todos os lados.

Que tal um tom de azul profundo para um hall de entrada? Aqui, a pintura cobriu as paredes, porta e batentes com o mesmo tom, criando um visual elegante. O contraste fica por conta da poltrona amarela e do vaso e luminária dourados.

Neste banheiro, o truque de estilo fica por conta da estampa geométrica dos revestimentos que recobrem parede e piso. O tom terroso dos ladrilhos fez um contraste delicado com o branco do restante do espaço.

Continua após a publicidade

Neste espaço, os tons quentes, que são a cara do outono, colorem a decoração. Aqui, vinhos, roxos, marrons e rosas se misturam, criando uma paleta aconchegante e que inspira relaxamento.

Este quarto foi decorado com elementos essenciais, mas não deve nada em aconchego. A cama baixa e o tom alaranjado que toma conta do espaço, criando uma decoração monocromática, compõem um visual despojado. ⠀⠀

Texturas e cores que remetem às paisagens naturais transformaram este espaço gourmet em um lugar aconchegante, apesar do pé-direito alto. O contraste com as luminárias de metal e a bancada de concreto entram como elementos de contraste, trazendo ainda mais estilo ao ambiente.

A parede amarela, numa versão mostarda, trouxe cor e um visual elegante a este quarto. Despretensioso e chique, este nicho grandão na parede da cabeceira é um detalhe diferente do trivial e bastante útil, assim como a cadeira funcionando como mesa de apoio.

Nesta sala, algumas versões de marrom foram usadas em várias intensidades e o resultado é uma composição com ares retrô e muito charmosa. De quebra, o ambiente ganhou uma atmosfera invernal e bem aconchegante.

Se a ideia é repaginar a sala de estar, que tal apostar em um sofá colorido? Neste ambiente, um tom verde-bandeira foi o escolhido para o móvel, que se tornou protagonista. As plantas, de diversas alturas, completam o décor.