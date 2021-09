Mais cor em casa: 10 ideias de paredes bicolores

Pintar as paredes é um jeito fácil e rápido de mudar a cara da decoração e adicionar cor aos ambientes. Uma ideia interessante, é apostar em paredes coloridas e mobiliário de tons neutros. Afinal, é muito mais prático e econômico repintar as paredes do que comprar tudo novo caso você enjoe da composição. Combinar duas cores pode trazer ainda mais estilo ao décor, com tom sobre tom, contrastes ou paletas suaves. Inspire-se na seleção de ideias que fizemos logo abaixo!

Clima praiano no banheiro

Tem combinação mais praiana que azul e branco? Neste banheiro, a dupla foi usada nas paredes e, em conjunto com móveis de madeira e bambu, trouxe um clima natural ao espaço.

Dupla de laranjas

Nesta sala, a brincadeira do tom sobre tom trouxe ainda mais charme à decoração. Um laranja intenso foi escolhido para a parte debaixo das paredes e a parte de cima ficou com a versão mais clara da cor. Repare que o sofá, a poltrona, quadros e almofadas também aparecem na cor laranja.

Verde intenso na sala

Verde é a cor do bem-estar e quanto mais inspirações de como inseri-la na decoração, melhor. Esta sala é um exemplo de como usar a cor de maneira estilosa nas paredes. Aqui, também foi aplicado o recurso do tom sobre tom e o matiz mais claro recobre o teto também.

Contraste interessante

Um tom terroso foi o escolhido para se destacar na parede desta sala. A cor vai até a parte alta e o restante recebeu um tom neutro, dando leveza. O contraste fica por conta do sofá azul bic, assim como a luminária que segue a mesma paleta.

Até o teto

A parede bicolor também pode ser composta de revestimento cerâmico + pintura, a exemplo deste banheiro. Os azulejos brancos revestem a maior parte da área molhada, dentro do boxe e a parte mais alta, inclusive o teto, foi pintada de amarelo.

Claro e escuro

Fazer contrastes de cores claras e escuras pode ser uma boa ideia. Neste quarto, a divisão entre os tons foi feita na vertical, o que ajuda a criar sensação de amplitude. Na paleta, tons avermelhados e neutros criam um clima intimista.

Vermelho e rosa

Rosa e vermelho é uma combinação inusitada, mas o ambiente acima prova que ela pode dar certo. As linhas retas da pintura trazem elegância ao espaço e o tom mais forte funciona como uma moldura. Que tal?

Pintura diferente

Aqui, uma ideia de pintura geométrica com duas cores suaves. Para criar um visual dinâmico, um retângulo aparece deslocado da porta e vai até a divisão com o teto.

Paleta quentinha

Tons pastel de amarelos e laranjas compõem a paleta desta decoração suave, ideal para quem quer criar um clima relaxante em casa. Os tons quentes são como um abraço e usados em diferentes intensidades, criam sensação de profundidade.

Azuis no hall de entrada

Mais uma ideia de tom sobre tom, mas, desta vez, em azul. O hall de entrada ganhou ainda mais charme com a pintura de meia parede e o tapete que repete as mesmas cores.