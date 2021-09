As diferentes formas de usar tons terrosos na decoração

Os tons terrosos na decoração vieram para ficar! Essa paleta que mescla tons alaranjados, vermelho e cinza para compor ambientes tranquilos é a aposta de muitos arquitetos e designers em diversos ambientes da CASACOR e fora dela também.

Seja como paleta protagonista ou um elemento acessório para destacar o ambiente, as cores terrosas são boas apostas para trazer um ar mais moderno e calmo para o espaço. Essa já era uma tendência que estava ganhando os interiores, mas com a chegada da pandemia isso se intensificou.

A busca por ambientes aconchegantes é uma das pautas mais recorrentes durante o isolamento social – e os tons terrosos na decoração têm esse poder de deixar o ambiente mais acolhedor e intimista. Para você se inspirar, selecionamos 8 ambientes do elenco CASACOR que usaram tons terrosos na decoração. Confira!

A mistura de diferentes tonalidades terrosas deixou o Living Coral, assinado por Ana Cristina Cunha, ainda mais surpreendente. A escolha das tintas da Coral, tinta oficial da CASACOR, foi fundamental para garantir que o mix de cores e texturas fosse criado de maneira harmoniosa. Enquanto as cadeiras e mesa da sala de jantar dão tons mais sóbrios, o ambiente conta com pilastras em tons terrosos que o tornam mais interessante. O projeto foi exibido na CASACOR Pernambuco 2019.

Os tons alaranjados trouxeram vida para essa cozinha assinada pela Toca Arquitetura. Os arquitetos quiseram trazer a natureza e o equilíbrio para dentro do espaço, e optar por uma paleta de tons terrosos contribuiu para passar essa sensação mais natural, como se fosse uma “casa no campo” dentro da CASACOR Rio de Janeiro 2019.

A marcenaria pode ser uma ótima aliada para introduzir tons terrosos na decoração. Jean de Just optou por criar uma cozinha integrada com a sala de jantar em que a madeira se destaca em tons alaranjados. O contraste das cores com as plantas e a ilha central em pedra trouxeram um aspecto tropical ao espaço que foi exibido na CASACOR Rio de Janeiro 2019.

Cacau Ribeiro queria trazer um aspecto mais despojado e alegre para um apartamento cosmopolita localizado no Bairro do Jardins, em São Paulo. Aqui podemos ver que os tons terrosos não protagonizaram, mas se tornam presente para trazer um visual mais vibrante à base neutra, como no tapete central na sala de estar.

O Estúdio Hygge, assinado por Melina Romano, para a CASACOR São Paulo 2019 inspira tranquilidade. Isso porque o espaço contou com a predominância da paleta de tons terrosos em harmonia com os tecidos sofisticados. Destaque para a parede de tijolos aparentes que trouxe um aspecto rústico ao ambiente.

Mais uma vez Jean de Just mostrou que os tons terrosos podem trazer vida e alegria a um ambiente, nesse caso, o especialista decidiu apostar nas cores para a varanda. O projeto exibido na CASACOR São Paulo 2019 chamou a atenção pela mistura entre cores e texturas de maneira equilibrada e bastante divertida.

Se ainda está com dúvidas sobre como combinar tons terrosos com outras cores, a Suíte das Crianças, de Messa Penna, é uma referência para se inspirar. Os tons de azul combinam perfeitamente com os detalhes em palhinha terracota na cama. Os degraus da escada também estão intercalados com um detalhe charmoso entre as cores. Apesar dos tons terrosos não terem protagonizado o ambiente, trazem um toque moderno e charmoso. O projeto foi exibido na CASACOR São Paulo 2019.