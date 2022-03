Gosta da cor verde? Saiba como usá-la na decoração!

Bem-estar, esperança e vitalidade são algumas das sensações associadas à cor verde. Além disso, o tom está ligado à natureza e lembra as matas, a vida ao ar livre e traz frescor para os ambientes. Não é à toa que está em alta no design de interiores e tem sido usado de diversas maneiras — seja nas paredes, piso, marcenaria ou em detalhes charmosos. Se você gosta de verde e está querendo incluir a cor na sua decoração, confira as ideias abaixo!

Há muitos armários nesta cozinha, mas o ambiente ficou com um visual leve graças à cor escolhida: um verde menta clarinho. Combinado com piso amadeirado claro e paredes brancas, o tom trouxe um clima refrescante.

Neste apartamento com ambientes integrados, a cor verde foi usado sem medo em uma estrutura de marcenaria que setoriza o espaço. Uma versão escura da cor domina a peça que se distribui em estante de livros e cozinha gourmet. O resultado é um espaço charmoso que remete ao descanso e relaxamento.

Este hall de entrada ganhou um visual sofisticado graças ao tom verde escuro que recobre as paredes e a porta. O piso preto e branco com paginação em espinha de peixe e o móvel de madeira completa a decoração elegante e com atmosfera clássica.

Continua após a publicidade

A cor verde escuro colores os armários e traz um charmoso toque vintage a esta cozinha. O visual se completa com os azulejos quadrados simples, pintados de branco, e os ganchos que deixam os utensílios do dia a dia sempre à mão.

A cor verde, em uma versão clarinha, cria uma sensação de conforto e bem-estar neste banheiro com jeito de spa. O piso estampado é o destaque do ambiente, que tem também as paredes revestidas com ladrilhos no mesmo tom.

Azul e verde compõem a paleta refrescante desta sala de jantar. Aqui, a cor verde colore a porta e algumas cadeiras, trazendo estilo e delicadeza ao décor, complementado pelo piso quadriculado.

Esta cozinha ficou um charme só com esta paleta alegre e descomplicada. O verde em versão vibrante ficou livre para se destacar com a parede na cor laranja, bem clarinha.

Se a ideia é deixar o quarto ainda mais aconchegante, que tal adicionar um pouco de cor? Aqui, um verde intenso foi o tom escolhido para a parede, complementado por outros tons fechados, como marrom, cinza e azul.