Banheiros para dois: ambientes com cubas e espelhos duplos

Dividir o banheiro com o parceiro ou parceira pode ser uma tarefa complicada para algumas pessoas, principalmente quando os dois querem usar o espaço ao mesmo tempo. Por isso, ter espelhos e cubas duplas pode facilitar muito a vida a dois e também (por que não?) dar uma ajudinha extra no relacionamento. Afinal, essas peças em dobro no banheiro promovem o convívio do casal. Confira algumas ideias logo abaixo!

Paleta natural

Neste banheiro, a madeira clara foi a escolha para os armários inferiores, enquanto a parte mais alta da parede foi revestida de ladrilhos verdes, criando um visual bem natural. As cubas foram embutidas na própria bancada de pedra e os espelhos ganharam molduras simples no mesmo tom da madeira da marcenaria. Torneiras com acabamento preto completam o espaço.

Minimalista

É difícil não cair de amores por este banheiro inspirado no minimalismo oriental. Repare que tudo aqui tem as cores preto e branco ou pequenas variações, que puxam para o cinza. O desenho das peças mescla linhas retas e curvas delicadas, deixando tudo ainda mais interessante. Chama a atenção a bancada de mármore bicolor.

Rosa e amarelo

Com uma pegada vintage, este banheiro é um charme só, a começar pelo piso estampado. Nas paredes, ladrilhos cor de rosa com acabamento brilhante lembram os banheiros de antigamente. E o móvel amarelo com design retrô apoia duas cubas de sobrepor redondas. Acompanhando as formas arredondadas das louças de metais, os espelhos ovais complementam o ambiente.

Tons neutros

Só de olhar para este banheiro já é possível sentir o clima de relaxamento que o ambiente proporciona. Todo projetado com um visual monocromático, o espaço brinca com diversas intensidades de bege, seja na parede, nos armários ou no piso. A bancada de pedra natural abre espaço para duas cubas redondas. Entre os espelhos, uma arandela garante iluminação indireta no ambiente.

Amarelo vibrante

Com um estilo bem diferente e moderno, este banheiro foi equipado com dois lavatórios lado lado e, cada um, com seu espelho. Aqui, os formatos retangulares dominam o espaço compondo com a parede revestida de ladrilhos amarelos num tom bem aceso. Para contrapor, piso branco e detalhes pretos nos metais.

Toque vintage

Toques sutis do estilo vintage tomam conta deste banheiro. O piso de ladrilhos estampados lembram os formatos que fizeram sucesso nos anos 1970, assim como a poltrona feita de madeira e palhinha. O armário com acabamento de madeira natural confere um toque de aconchego e os espelhos e metais na cor preta trazem um visual contemporâneo. Um mix bem interessante e cheio de personalidade.