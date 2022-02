Trend alert: veja cores que estão em alta para decoração do quarto

Pensar na paleta do quarto é essencial para criar um ambiente de descanso e bem-estar. Isso porque as cores são capazes de criar sensações, então a dica é apostar em tons suaves e que resgatem bons momentos na sua memória. Tons pastel e esmaecidos são uma boa escolha!

Entre as cores que são tendência para os quartos estão azul, verde, rosa e amarelo. Quer ver inspirações de como usá-las? Confira a seleção de ambientes a seguir!

Neste quarto, assinado pelo escritório Mais Alma Arquitetura, a cor escolhida foi o azul, que foi aplicado na parede e na cabeceira. O resultado é um visual monocromático e cheio de estilo. Os tons de azul se repetem na roupa de cama deixando a manta rosa se destacar.

Com projeto assinado pelo escritório Páprica Arquitetura, este quarto tem cores nos móveis e na roupa de cama. Aqui, azul e verde compõem uma paleta natural junto com a cabeceira de madeira. Repare que as cores combinam com a paisagem do quadro na parede.

Para quem é fã dos tons neutros, eis uma inspiração! Este quarto, assinado pelo arquiteto João Panaggio, ganhou uma cabeceira cinza e roupas de cama na cor ocre, com almofadas de algodão cru. O jogo de texturas deixou tudo mais interessante por aqui.

Se a ideia é criar uma atmosfera acolhedora, a cor rosa pode ser uma boa escolha! Neste quarto com paleta de tons pastel, o rosa foi combinado com toques de amarelo, azul e verde e o resultado é um visual delicado e com muita personalidade.

Continua após a publicidade

Tons que ficam entre o rosa e o lilás foram os escolhidos para decorar este quarto de estilo despojado. Com mobiliário baixo e uma cadeira fazendo as vezes de mesa de cabeceira, o clima é descontraído assim como a paleta.

Do escritório Cores Arquitetura, destaca-se a parede bicolor neste quarto. O azul compõem uma paleta aconchegante, junto com os tons de bege e alaranjados da roupa de cama.

Tudo azul neste quarto com projeto assinado pelo escritório Ricardo Melo Rodrigo Passos Arq. A cor foi a escolhida para a cabeceira, roupa de cama e também para o quadro na parede. O resultado é um visual praiano e despojado.

Com um charme retrô, este quadro ganhou cor com a parede bicolor pintada de verde. O tom claro trouxe um clima natural para o espaço e fez uma bela composição com a cabeceira marrom e os quadros.

Outro quadro verde, mas além da parede, a cor aparece também nas muitas plantas. A decoração de estilo natural é complementada pela roupa de cama de linho.

Neste quarto, o amarelo aparece em vários tons, trazendo vibração para o ambiente. A cabeceira e a parede receberam o mesmo tom, com uma faixa mais acesa na parte superior. Já a roupa de cama complementa o ambiente seguindo a paleta.