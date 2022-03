Confira combinações de cores improváveis que ficam lindas!

De acordo com as pesquisas de tendências sobre design de interiores, a casa deve ficar mais colorida nos próximos tempos. Isso porque, depois da fase aguda do período pandêmico, começamos a vislumbrar a esperança de dias melhores e isso se reflete no ambiente que queremos ter no lugar onde moramos.

As cores são as melhores aliadas para criar sensação de alegria e bem-estar, então preparamos uma seleção de combinações vibrantes e improváveis para você se inspirar e colorir sua decoração. De quebra, você ainda leva mais personalidade para os ambientes.

Muitas cores no banheiro

A diretora criativa EW_Studios não teve medo de usar cores (muitas, aliás!) em sua casa. E no banheiro não podia ser diferente. Para este espaço, ela misturou ladrilhos na cor turquesa na área molhada e deixou a maior parte das paredes com pintura branca. Outros pontos de cor aparecem no armário, que foi revestido de laminado amarelo, e na meia parede rosa.

Cozinha fora do comum

Uma cozinha para inspirar quem não tem medo de ousar na hora de escolher e combinar cores. O turquesa e o pink são duas cores de destaque e ficaram lindas lado a lado. Repare que o pink tinge até o piso! Tem coragem de ousar assim?

Paleta fresh

Azul e verde é uma combinação de cores refrescante e bem descolada. O resultado é bem charmoso, principalmente quando o verde é mais par o flúor e o azul é acinzentado. Boa ideia para hall de entrada.

Cor na arquitetura

Uma combinação de cores delicada e alto astral neste projeto da arquiteta Manuelle Gautrand. A escolha por um tom mais vibrante, como o amarelo, e os outros dois esmaecidos, como o rosa e o verde-água facilitam na hora de montar a paleta colorida.

Tons quentes

Nesta saleta, tons quentes, como amarelo, rosa e vermelho, colorem as paredes e o resultado é uma atmosfera bem aconchegante. Os móveis seguem a mesma proposta e o pendente de fibra natural ajuda a criar esse mood.