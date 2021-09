Hall de entrada: 10 ideias para decorar o espaço

Em geral, o hall de entrada é um espaço da casa em que as pessoas não pensam muito na hora de decorar ou acaba ficando por último quando acontece uma reforma. Mas, com a pandemia, que nos fez reforçar os cuidados com a higiene ao entrar em casa, percebemos como é importante ter um ambiente prático e (por que não?) cheio de estilo. Pensando nisso, preparamos uma seleção de ideias inspiradoras para te incentivar a dar um up no seu hall de entrada. Veja a seguir!

Tudo organizado

Esta é uma ideia interessante para quem não tem muito espaço na entrada de casa e precisa de organização. Caixas de madeira organizam os sapatos de quem chega na parte debaixo e, acima, um gaveteiro serve de apoio para óculos e chaves, além de deixar outros itens organizados.

Meia parede colorida

Neste hall de entrada, a meia parede pintada de verde trouxe um charme especial ao espaço. Além disso, as texturas naturais do pendente e do armário adicionaram um toque aconchegante. A praticidade ficou por conta do banco com suporte para calçados e dos ganchos para pendurar bolsas.

Rústico em tons neutros

Aqui, também foi usado o recurso da meia parede, mas com textura de cimento queimado, conferindo um visual rústico ao espaço. Um banco e uma faixa de madeira com ganchos completam o espaço.

Toque natural

Para quem gosta de paleta clara, eis uma inspiração! Na parede, madeira clara com ganchos dourados traz um ar escandinavo à decoração, complementada com cestos de fibra natural debaixo dos bancos. As peças ajudam a deixar tudo mais organizado e o tapete adiciona uma camada extra de aconchego.

Pintura descolada

Se a ideia é ousar um pouco no hall de entrada, que tal fazer um mix de cores? Nesta proposta, foi usada uma paleta de tons pastel. Repare que as tintas coloridas recobrem a parede, com pintura geométrica, os batentes e as portas.

Com uma gallery wall

Você também pode aproveitar o espaço do seu hall de entrada e montar uma galeria de quadros, fotos ou do que você tiver vontade de pendurar na parede. Aqui, molduras de tons claros e escuros criaram uma composição elegante que dialoga com o mobiliário.

Tudo pendurado

Um detalhe interessante chama a atenção nesse hall de entrada: os penduradores redondos de diversos tamanhos. Além de criarem um visual orgânico, eles são bem práticos no dia a dia. Para completar, um banco para servir de apoio e um tapete.

O poder do turquesa

Usar cores vibrantes no hall de entrada por ser um jeito interessante de trazer personalidade ao espaço, a exemplo deste pintado com turquesa. A cor toma conta do ambiente e também recobre a porta e os batentes. Outro detalhe interessante aqui é o móvel multiuso, que funciona como banco, gaveteiro e mesa de apoio.

Simples e prático

Um móvel também pode fazer toda a diferença no hall de entrada. Neste espaço, uma pequena estante com prateleiras deixa sapatos e acessórios organizados na entrada de casa. Para completar, alguns ganchos presos diretamente na parede acomodam os casacos.

Entrada triunfal

Aqui, uma ideia para quem busca por uma inspiração sofisticada. Tons terrosos estão por toda a parte envelopando o espaço, que também ganhou tapete, luminária de piso, banco com almofadas e um revestimento texturizado no teto.