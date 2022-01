Decoração laranja: inspire-se em 10 ideias para usar a cor

Em alta na moda e no design de interiores, a paleta dos tons alaranjados é uma boa escolha para quem busca um visual alegre e cheio de energia. Em tom sobre tom, combinações ousadas ou as mais básicas, são muitas as possibilidades para quem quer ter uma decoração laranja em casa. Por isso, separamos ambientes de diferentes estilos para você se inspirar e apostar nesta cor!

Neste quarto, a cor laranja aparece em quase tudo, mas, apesar disso, a decoração ficou harmônica. Na parede, uma versão mais fechada da cor, que combina com as almofadas, enquanto as estampas da cortina e da cabeceira estofada exibem matizes mais abertos.

Uma explosão de cores toma conta deste banheiro, que tem revestimento cerâmico no piso e nas paredes. O piso multicolorido, aliás, serve de base para as parede em tom sobre tom alaranjado. Repare que os ladrilhos foram assentados na vertical para criar sensação de amplitude no espaço.

Para este home office, a cor escolhido foi um laranja clarinho, que permite muitas combinações, além de ser capaz de criar uma atmosfera de tranquilidade no ambiente. A composição com o branco e muita luz natural foi a receita perfeita para criar um espaço propício para os momentos de inspiração e criatividade.

Nesta cozinha, a cor escolhida para os armários foi o laranja. O tom suave aparece em uma combinação inusitada: com detalhes em metal dourado. Mas, não pense que o resultado é um décor pesado. Graças às paredes brancas, tudo ficou equilibrado.

Continua após a publicidade

Nesta copa, a cristaleira antiga ganhou uma versão mais moderninha depois de algumas demãos de tinta laranja. O tom salmão se destaca no ambiente que tem decoração rústica e neutra.

Em uma versão mais vibrante, o laranja aparece de forma pontual nos armários desta cozinha. Na companhia de madeira clara e tons suaves, a cor é o grande destaque do espaço e confere um toque lúdico à decoração.

Já neste ambiente, o laranja aparece em uma composição cheia de contrastes e não menos elegante. A mesa preta de linhas robustas traz um toque mais sóbrio, enquanto os armários laranjas e as cadeiras verdes completam o décor de um jeito descontraído.

Se a ideia é encontrar a cor ideal para combinar com suas plantas, a família dos laranjas é a opção certa. Nesta cozinha, chama a atenção os vasos colocados no alto e a abertura com vista para o jardim. Os armários em tom laranja claro, com puxadores pretos, entram em cena para completar o ambiente e deixar a natureza brilhar.

Não falta clima de bem-estar e de spa em casa neste banheiro. Os revestimentos cerâmicos cobrem apenas o piso e a área da banheira, deixando o restante das paredes somente com pintura. E a cor escolhida para criar essa atmosfera foi o laranja queimado, que também conferiu elegância para o décor.

Com muita energia, esta dupla de tons quentes, além de charmosa, está muito em alta. Laranja e pink não é uma combinação óbvia, mas este ambiente prova que vale a pena você considerá-la na sua próxima reforma.