Vic Beauté traz opções versáteis para uma beleza natural

Se você, assim como eu, já passou aqueles minutinhos antes de ir para um evento, festa ou casamento dando play nos tutoriais da Vic Ceridono no YouTube, deve saber o quanto ela preza por uma maquiagem prática, sem excessos e versátil. Não seria de se estranhar, portanto, que a sua nova marca de beleza, a Vic Beauté, fosse exatamente assim: simples, fácil e bonita. “Eu fui bem específica desde o começo. O produto principal, o Stick Tudo, nasceu pronto na minha cabeça. Os anos de experiência escrevendo e testando sobre os lançamentos me deram essa visão de que não precisamos de um nécessaire cheio. Queria otimizar o dia a dia das pessoas”, conta ela em entrevista à CLAUDIA.

Antes de contar os detalhes do Stick Tudo e do Batom Facinho (nós testamos e aprovamos!), vale contextualizar a história por trás da marca. A ideia não era recente, mas começou a sair do papel há quatro anos. “Quis fazer diferente de tudo que me propus ao longo da minha carreira — que sempre foi caminhando sem estratégia, com aprendizados pelo caminho. Dessa vez, como sabia o que queria do produto final, escolhi o caminho mais complicado [risos]. E fazer tudo do zero não é fácil”, comenta. A pandemia no meio também deu uma desacelerada no processo. “Tive muita sorte de ter uma equipe incrível ao meu lado, porque ninguém faz nada sozinho. Ainda mais nessa complexidade de lançar uma marca de maquiagem.”

Vic conta que se sente num “mundo duplo”: enquanto as amigas pessoais mais próximas não têm o costume e nem o interesse por maquiagem, seu público é 100% apaixonado por isso — assim como ela. “Imersa nisso, entendi os dois lados, e quis trazer algo útil para ambos. E que não fosse algo que exigisse mil técnicas para a aplicação“, explica. E, de fato. O Stick Tudo (R$ 149), por exemplo, é um bastão de textura cremosa, algo que era essencial para ela também, em cores (são cinco tons) que combinam entre si e podem ser usadas na boca, nos olhos e nas bochechas. À medida que você vai aplicando, consegue dosar a pigmentação do seu jeito: mais natural ou mais marcado.

Outro diferencial é a embalagem, no verdinho do Dia de Beauté e em formato de flor. “O tamanho dela foi uma escolha. Não queria que a associação fosse ‘ah, isso é batom, portanto para usar na boca’. O diâmetro também, nem muito fino e nem muito grosso, para conseguir aplicar em todas as áreas do rosto”, ensina.

O Batom Facinho (R$ 99), por sua vez, é extremamente hidratante e está disponível em quatro tonalidades (uma delas é transparente). “Estou muito feliz com o resultado dele, porque sempre fui a pessoa do lip balm, então estava crítica e exigente com a fórmula.” Ah, e todos eles podem ser usados como blush: os mais claros, para iluminar; os mais escuros, para dar aquele toque de saúde. Vale destacar a cor Bellini, um rosa pálido perfeito para dar aquela apagada nos lábios – outro hit das makes que a Vic gosta de fazer. “Fiz essa cor para mim”, brinca. “É a cor dos meus sonhos. Nunca encontrei nada parecido, então resolvi fazer o meu. Sou aquela pessoa que ou está de batom apagadinho ou com batonzão, o meio do caminho não uso”.

Uma dúvida recorrente quando falamos de beleza em 2022 é: os produtos são sustentáveis? “Não usamos isso como uma bandeira para a marca, porque estamos em 2022, né? É natural que já tenhamos fórmulas cruelty free e ingredientes responsáveis. Isso não significa que não vamos trabalhar sempre para melhorar isso dentro da Vic Beauté. Inclusive, temos um comitê interno focado nisso, para mapearmos as áreas de impacto (social, ambiental e de produto) e os nossos desejos a curto, médio e longo prazo para atuação e evolução.” O batom tem embalagem refilável e o refil chega ainda este ano.

Do Brasil para o mundo (e o contrário)

Residente em Londres há 9 anos, Vic Ceridono não esconde a vontade de lançar seus produtos por lá, mas, por enquanto, o foco é o Brasil. “Uma marca brasileira, com produção nacional.” Mas isso não significa que o lifestyle londrino não a influenciou. “O que a experiência de morar lá me mostrou é: o mercado de beleza precisa de opções. E isso tirou meu medo de fazer a minha marca. Antes, pensava que ‘se alguém faz algo similar, então não preciso lançar nada’. Quando, na verdade, sabemos que ninguém é mono marca. É sobre seguir a sua personalidade e realizar do jeito que você acredita”, explica. Aliás, esse tema da variedade de produtos é um ponto que ela gosta de ressaltar: “Nem eu sou mono marca, nem serei. Não é porque tenho uma marca própria agora que só vou usar meus produtos”.

Já a estética clean e menos perfeita, mesmo nas maquiagens mais pesadas, vem no estilo das francesas. “Não criei os produtos pensando no Brasil, especificamente. São produtos universais, para todas as idades e gostos. A identificação, espero, fica mais no lugar do sentimento positivo que trouxe para a Vic Beauté. Eu sou otimista, minha marca também.”

O sucesso já é inegável, porque, sabemos, o público ama tudo o que ela coloca energia para trazer ao mundo. Em retrospecto, teve o lançamento da cor própria com a MAC, que esgotou muito rápido; o livro, que rodou 14 estados brasileiros, Portugal e Londres; uma calça jeans feita em collab com a Hering… “A oportunidade de estar ao vivo com quem me acompanha é uma grande realização. Comecei meu blog com o intuito de democratizar o conteúdo de beleza, e a internet permite que isso aconteça de fato. Com o resultado positivo dessas outras parcerias, entendi que poderia trazer ao mundo algo em forma de produto, além do conteúdo.” E se você achou que a Vic estava produzindo menos nos últimos tempos, lembre-se: ela já faz mil coisas, e ainda criou a Vic Beauté do zero no paralelo do paralelo. Agora, nos resta celebrar junto com ela a nova etapa dessa carreira que amamos ver florescer.