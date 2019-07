Como encontrar o tom de blush ideal

O blush é um dos produtos de maquiagem mais populares. Existem várias opções de cores, acabamentos e texturas no mercado e, ainda assim, há pessoas que têm medo do resultado ficar exagerado ou muito marcado. Se você é uma delas, acredite: isso só acontece porque você ainda não achou o tom perfeito para sua pele.

O produto é essencial na hora da maquiagem, já que ajuda a tirar a aparência de palidez do rosto, deixando a face com um ar mais saudável. Confira abaixo dicas para encontrar o tom perfeito de blush para você não errar mais.

Pele muito clara

Não é raro o blush ficar exagerado em quem tem a pele muito clara. Para conseguir um efeito natural, aposte em um tom pêssego, que é mais suave e não vai enfatizar nenhuma vermelhidão que a pele possa ter.

Pele clara

O rosa é o tom perfeito de blush para quem tem a pele clara. Escolha um rosa mais claro para não marcar demais. Fuja dos tons alaranjados, que deixarão o efeito muito falso e exagerado.

Blush em pó Peaches, MAC – R$ 103

Pele média

Nesse caso, você também deve se preocupar em não escolher um blush que tenha a cor mais clara que sua pele, porque o efeito vai ser justamente o contrário do desejado, te deixando ainda mais pálida. Fora isso, existem vários tons que combinam com esse tom de pele. Rosas mais intensos e fortes são uma ótima opção e ajudam. Se optar por um produto com brilho, escolha os reflexos dourados, que darão um brilho saudável na pele.

Blush stick 03, Vult – R$ 23,90*

Pele negra clara

A pele negra fica linda com tons mais fortes e fechados de blush. O tom puxado para a cor de tijolo dará um ar saudável sem pesar e, de quebra, dá profundidade ao rosto. Para quem gosta de ousar, os blushes arroxeados também são uma ótima opção.

Blush em pó Sketch, MAC – preço sob consulta

Pele negra escura

Aproveite para abusar de cores fortes. O blush vermelho pode parecer assustador, mas, se aplicado com calma e delicadeza, dará um ar de saudável super natural, por ser muito parecido com o tom que a pele tem quando está corada. As cores vinho e amarronzadas também ficam lindas, principalmente se tiverem um leve brilho dourado.

Blush em pó Exhibit A, NARS – R$ 186*

Leia mais: 7 truques ótimos de maquiagem para quem usa óculos

+ Batom borrado está se tornando tendência no mundo da beleza