5 truques de maquiagem de Priscilla Léssa para ter mais praticidade

Referência no ramo da beleza, a beauty artist Priscilla Léssa já produziu grandes influenciadoras da internet, atrizes e até criou a sua própria linha de make. Com um currículo extenso e looks impecáveis, é claro que ela tem diversos truques de maquiagem na manga, acumulados ao longo dos anos, para tornar o momento de se maquiar mais prático. Ficou curiosa? Abaixo ela revela 5 deles.

Aplicar o primer pressionando

“Essa dica é perfeita para quem tem poros dilatados, cicatrizes ou muita textura na pele. Consiste em aplicar um primer de efeito matificante, com um pincel língua de gato sempre “pressionando”. Eu gosto de “empurrar” o produto com o pincel para que ele preencha os buraquinhos e suavize os relevos. Depois de aplicar, gosto de esperar secar por 2 minutinhos e aí sim venho com a base por cima. Funciona muito!”

Contorno “reverso” no nariz para afinar

“Essa técnica consiste em aplicar um corretivo ou base mais escura em todo o nariz criando um sombreado e depois disso vir com um corretivo 2 tons mais claro que a pele, iluminando. É necessário aplicar o corretivo mais claro no centro do nariz, traçando uma linha reta em todo o topo, e também nas abas do nariz para criar uma ilusão de ótica e um efeito de afinar. Depois basta esfumar tudo com uma esponja macia e levemente umedecida com água.”

Diluir produtos cremosos com diluidor à prova d’água

“Para tornar produtos mais resistentes e mais maleáveis para aplicação, eu gosto de diluí-los com algumas gotas de diluidor à prova d’água. Algumas gotas misturadas em qualquer produto, os deixam mais resistentes e “ressuscita” produtos ressecados, como delineador em gel ou corretivos secos.”

Tirar o excesso dos produtos em um papel toalha

“Essa é a melhor dica para quem ama uma cobertura alta na pele, mas não gosta do efeito pesado de base. Basta você sempre retirar o excesso de cada produto durante a aplicação em um papel toalha, isso deixará cada etapa da pele com um aspecto mais suave, com cobertura, mas sem parecer uma máscara.”

Técnica da “laminha” para colar glitter

Chamada por ela de laminha, a técnica nada mais é do que usar uma cola líquida misturada no glitter de sua preferência. A mistura cria uma espécie de sombra líquida que facilita a aplicação do brilho nos olhos e evita que o brilho caia no rosto. Mas cuidado: lembre-se de usar uma cola de secagem rápida e sempre em uma proporção maior do que a de glitter.